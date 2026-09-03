Ростовская АЭС наградила 150 школьников Волгодонска за отличные успехи в учебе

Церемония чествования отличников в рамках проекта «Школьник Росатома: собери портфель пятерок» прошла в преддверии нового учебного года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Проект Проект «Школьник Росатома: собери портфель пятерок», направленный на поддержку и поощрение талантливых школьников, проводится на прдприятиях «Росатома» больше 10 лет. Его победители — дети сотрудников, окончившие учебный год исключительно с отличными оценками. Поздравить школьников с успешным окончанием прошедшего учебного года и напутствовать на новый пришли руководители Ростовской АЭС, Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ) и управления образования г.Волгодонска.

В этом году церемония чествования лучших учеников проходила в главной кузнице инженерных кадров - Волгодонском инженерно-техническом институте - филиале легендарного Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», вуза с 80-летней историей, который по праву входит в элиту мирового образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

«Ростовская АЭС решает стратегические задачи, от которых зависит стабильность и развитие России. И чтобы справляться с такой ответственностью, нам нужны лучшие — сильные духом, светлые умом и безгранично увлеченные своим делом. Мы видим этих людей в вас, ребята! Пусть ваши сегодняшние пятерки станут фундаментом для больших открытий и побед. ВИТИ НИЯУ МИФИ - это лучший вуз Юга России и главный партнер Росатома и Ростовской АЭС в деле подготовки профессионалов. И мы очень хотим, чтобы сегодняшний день стал для вас точкой отсчета вашего пути в большую инженерную семью. Сегодня вы пришли школьниками, а мы искренне надеемся, что через несколько лет вы подниметесь по этим ступеням уже студентами», – обратился к участникам проекта директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Проект поддерживает профсоюзная организация атомной станции. В рамках торжественной церемонии ребятам вручили похвальные листы с подписью директора Ростовской АЭС, памятные медали и сертификаты в книжный магазин.

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Госкорпорация «Росатом» уделяет приоритетное внимание работе с молодежью, обеспечивая преемственность поколений и развитие атомной энергетики. Проект «Школьник Росатома: собери портфель пятерок» подчеркивает важность образования и поддерживает стремление молодежи к новым знаниям. Его цель - стимулировать школьников к высоким результатам в учебе, создавать положительный образ атомной отрасли и привлекать молодежь к выбору профессий в этой сфере.