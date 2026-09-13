В Таганроге для ликвидации пожара развернули круглосуточный штаб

В Таганроге для ликвидации пожара, возникшего после атаки дронов 12 сентября, развернули круглосуточный штаб. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Силами МЧС России по Ростовской области и городского звена территориальной подсистемы РСЧС идет ликвидация открытого горения.

Мониторинг состояния воздуха не выявил превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Вместе с тем, в понедельник начнет работу комиссия по формированию актов обследования и оценке ущерба пострадавших объектов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в результате массированной атаки ВСУ 12 сентября на Таганрог повреждены 16 коммерческих зданий, в которых размещались около 20 арендаторов, а также пять автомобилей. В Таганроге продолжаются работы по ликвидации последствий воздушной атаки. По трем адресам спасатели полностью локализовали открытое горение, на одном объекте пожарные продолжают борьбу с огнем.

Мария Хоперская