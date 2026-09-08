Пострадавшему при атаке БПЛА на Ростов ребенку провели успешную операцию

В Российской детской клинической больнице Минздрава России (РДКБ) провели успешную операцию ребенку, пострадавшему в результате атаки беспилотников на Ростов-на-Дону 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.

В результате атаки ребенок получил тяжелые травмы, однако ростовским медработникам удалось спасти жизнь девочки на месте происшествия. Первую помощь ей оказал Леонид Липович, медбрат реанимационного отделения Ростовской областной клинической больницы. После стабилизации состояния в донской клинике, 4 сентября ребенка доставили в федеральный центр для продолжения лечения.

Отмечается, что в РДКБ провели успешное хирургическое вмешательство. Состояние пациентки оценивается как стабильное, средней степени тяжести, дальнейших операций не требуется. В ближайшее время с пострадавшей начнут работать реабилитологи, рядом с девочкой находятся ее родители.

Константин Соловьев