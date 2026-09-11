В сентябре загрузка номерного фонда в Геленджике составляет 68,6%

В Геленджике продолжается бархатный сезон. Как отмечают в пресс-службе городской администрации, отсутствие сильной жары и сохраняющаяся комфортная температура морской воды создают условия для отдыха в сентябре. Загрузка номерного фонда в городе на этот месяц составляет 68,6%, на октябрь — 56,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах / Коммерсантъ Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Средства размещения предлагают туристам программы лояльности. Власти города также рекомендуют планировать отдых с учетом культурной программы: осенняя афиша Геленджика включает концерты, спектакли, балет, праздничные постановки и другие мероприятия.

В мэрии отмечают, что осенний сезон подходит для прогулок по набережной, отдыха на побережье и посещения гастрономических и культурных мероприятий. Афиша уже сформирована и на декабрь, что позволяет заранее планировать посещение событий в последние недели года.

Ежегодно в бархатный сезон Геленджик посещают сотни тысяч людей. Крупные санатории и отели в этот период традиционно имеют высокую загрузку. С каждым годом все больше туристов выбирают Геленджик не только летом, но и в межсезонье.

Вячеслав Рыжков