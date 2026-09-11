Минобороны: над Ростовской областью и другими регионами РФ сбили 777 БПЛА

С 20:00 10 сентября до 8:00 11 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над Ростовской областью и другими региона РФ 777 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Информация об этом содержится в очередной сводке минобороны.

О работе ПВО отчитались в Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Самарской областях, Пермском крае, Республиках Марий Эл, Крым и Удмуртской. БПЛА сбили также над акваториями Черного и Каспийского морей.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 11 сентября в небе над Ростовской областью уничтожили более 90 украинских БПЛА и ракет. О работе ПВО отчитались в Таганроге и Новошахтинске, а также в десяти районах области: Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Волгодонском, Чертковском, Боковском, Азовском, Аксайском, Шолоховском, Кашарском.

В Миллеровском районе Ростовской области дроны повредили десять частных домов и хозпостройки. Пострадавших нет. В Тарасовском районе в результате попадания обломков БПЛА загорелась сухая трава. Пострадавших также нет. Возгорание ликвидировано.

Мария Хоперская