В Миллеровском районе дроны повредили десять частных домов

В Миллеровском районе Ростовской области дроны повредили десять частных домов и хозпостройки. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Тарасовском районе в результате попадания обломков БПЛА загорелась сухая трава. Пострадавших также нет. Возгорание ликвидировано.

Минувшей ночью в ходе отражения массированной воздушной атаки на область ПВО уничтожило более 90 БПЛА и ракет в городах Таганроге и Новошахтинске, 10 районах области: Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Волгодонском, Чертковском, Боковском, Азовском, Аксайском, Шолоховском, Кашарском.

Информация будет уточняться. Всем жителям будет оказана помощь.

Мария Хоперская