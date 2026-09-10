Волковский фестиваль будет посвящен русской литературе

В Ярославле с 20 по 27 сентября состоится XXVI Международный Волковский фестиваль. В программу смотра, который является одним из крупнейших театральных форумов страны, включены 10 спектаклей коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Рязани, Барнаула, Челябинска и Белграда (Сербия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вручение диплома ХХV Волковского фестиваля

Фото: Пресс-служба Театра им. Федора Волкова Вручение диплома ХХV Волковского фестиваля

Фото: Пресс-служба Театра им. Федора Волкова

Фестиваль, учрежденный в 2000 году к 250-летию русского профессионального театра, в 2026 году пройдет под девизом «Русская литература на сцене Первого русского театра».

«Каждый Волковский фестиваль по-своему уникален, и фестиваль 2026 года выходит за рамки обычного театрального смотра. Мы выбрали девиз “Русская литература на сцене Первого русского театра”, потому что хотим показать, как классические и современные произведения русской словесности продолжают жить и звучать по-новому в разных театральных традициях страны. В афише в этом

году — постановки по произведениям русских классиков — Пушкина, Чехова и дргуих, а также спектакли, в основе которых тексты современных российских писателей и драматургов — от Астафьева до Водолазкина и Слаповского. Это не просто программа спектаклей, это диалог театров и зрителей вокруг главного богатства русской культуры, литературы, который продолжает миссию, заложенную Федором Волковым более двух с половиной веков назад»,— отметил художественный руководитель Театра Волкова, народный артист России Валерий Кириллов.

Программный директор фестиваля — историк театра, заслуженный работник культуры РФ Марина Райкина. В 2026 году формат смотра расширен: наряду с драматическими театрами в программе представлены кукольные коллективы. Показы пройдут на основной и камерной сценах Театра Волкова.

Деловая и мемориальная повестка открытия

Фестиваль откроется 20 сентября спектаклем Магнитогорского академического драматического театра им. А.С. Пушкина «Клинч» по пьесе А. Слаповского. Постановку осуществил режиссер Глеб Пускепалис.

Выбор спектакля-открытия имеет мемориальное значение: 20 сентября — день памяти заслуженного артиста России, режиссера и актера Сергея Пускепалиса (1966–2022). Спектакль «Клинч» создан Глебом Пускепалисом на основе оригинальных театральных эскизов его отца и является продолжением режиссерского замысла Сергея Пускепалиса.

В рамках церемонии открытия фестиваля, которая также состоится 20 сентября, будет вручена областная премия «За высокое служение театру и развитие традиций Федора Волкова». Награда, учрежденная Правительством Ярославской области в 2002 году, традиционно присуждается деятелям театра за значительный вклад в развитие профессионального сценического искусства.

Программа XXVI Волковского фестиваля:

20 сентября 2026 год

18.30 — Спектакль «Клинч», (16+), Магнитогорский академический драматический театр им. А.С. Пушкина, основная сцена

21 сентября 2026 год

14.00 — Спектакль «Юра», (12+), Рязанский театр кукол, камерная сцена

19.00— Спектакль «Юра», (12+), Рязанский театр кукол, камерная сцена

22 сентября 2026 год

14.00 — Спектакль «Красавица», (12+), Санкт-петербургский театр юного зрителя им. А.А. Брянцева, камерная сцена

18.30 — Спектакль «Курьер», (16+), Театр «Центр драматургии и режиссуры», г. Москва, основная сцена

19.00 — Спектакль «Красавица», (12+), Санкт-петербургский театр юного зрителя им. А.А. Брянцева, камерная сцена

23 сентября 2026 год

18.30 — Спектакль «Авиатор», (16+), Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, г. Барнаул, основная сцена

19.00 — Спектакль «Не покидай меня», (12+), Московский театр-студия Всеволода Шиловского, камерная сцена

24 сентября 2026 год

18.30 — Спектакль «Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши», (18+), Московский Драматический театр на Малой Бронной, основная сцена

25 сентября 2026

18.30 — Спектакль «Деревья растут для всех», (12+), Челябинский государственный драматический Молодёжный театр, основная сцена

26 сентября 2026

19.00— Спектакль «Пушкин. Случаи», (16+), Русский театр в Белграде, Сербия, камерная сцена

27 сентября 2026

18.30 — Спектакль «Первая любовь последнего года», (16+), Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, г. Москва, основная сцена

19.00— Спектакль «Пушкин. Случаи», (16+), Русский театр в Белграде, Сербия, камерная сцена

Татьяна Афанасьева