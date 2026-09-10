Продажи банкротных активов на площадке «Сбера» выросли на 72% за восемь месяцев

За январь—август 2026 года на Portal DA (маркетплейс Сбербанка для продажи бизнес-активов и залогового имущества) в рамках банкротных торгов было реализовано на 18% объектов больше в количественном выражении и на 72% — в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество сделок выросло с 233 до 275, а их общая стоимость увеличилась с 6,38 млрд до 10,98 млрд руб., сообщили «Ъ» в Сбербанке.

По данным аналитиков Portal DA, средний чек за восемь месяцев составил 41,86 млн руб., что на 46% больше год к году, а сроки продаж стали короче — 138 дней против 182 в январе—августе 2025 года. При этом снизилась доля продаж жилой (с 26% до 23%) и коммерческой (с 27% до 17%) недвижимости, спрос сместился в сторону спецтехники (с 9% до 19%) и земельных участков (с 4% до 7%).

«Мы видим стабильный рост интереса инвесторов к таким активам и планируем внедрять ИИ-агентов, которые будут помогать им подбирать объекты и проводить сделки. Также в планах расширять географию объектов, развивать аналитику и сервисы для продавцов, что поможет сделать процесс покупки максимально удобным»,— заявил «Ъ» руководитель Центра реализации активов и нефинансовых сервисов Сбербанка Андрей Амелин.

В июне—августе самыми дорогими объектами, выставленными на продажу на Portal DA, стали бизнес-центр в Москве (15,555 млрд руб.), складской комплекс в Химках (13,9 млрд руб.), многоквартирный жилой комплекс в Новороссийске (4,8 млрд руб.). Среди проданных этим летом лотов рекорды по стоимости побили три объекта незавершенного строительства в Татарстане (395 млн руб.), торговое помещение в Москве (300 млн руб.), коммерческое здание в Санкт-Петербурге (241 млн руб.). Чаще всего в летние месяцы на торги выставляли квартиры (3628), частные дома (1385), земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС; 1367) и легковые автомобили (1284). При этом квартиры чаще всего предлагали к продаже в Московской области, частные дома — в Краснодарском крае, землю под ИЖС — в Башкирии.

Анна Занина