Сочинские бананы показали повышенное содержание калия

В испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» завершили исследование сочинских бананов сорта «Кавендиш». Образцы проверили на двух стадиях — при съеме и 100% потребительской зрелости. В мае продукция подтвердила соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». На следующем этапе специалисты изучили содержание калия, магния, фосфора и сахаров, а также оценили плоды по ГОСТ 35258-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ЦОК АПК, содержание калия в спелых сочинских бананах составило 4,2 тыс. мг/кг, в зеленых — 3,9 тыс. мг/кг. Для сравнения, в справочнике ФИЦ питания и биотехнологии показатель составляет 3,5 тыс. мг/кг, в базе Минсельхоза США — 3580 мг/кг, в данных Института питания Китая — 2,6 тыс. мг/кг. Во французской базе Ciqual показатель варьируется от 3 тыс. до 4,3 тыс. мг/кг.

Содержание магния в спелых плодах составило 220 мг/кг, на стадии съема — 239 мг/кг. В импортных бананах из розничных сетей, приведенных для сравнения, показатель составляет 138–176 мг/кг. Фосфор в сочинских плодах содержался на уровне 203–211 мг/кг при показателе USDA 220 мг/кг.

Уровень сахаров в спелых сочинских бананах составил 11,5%. В исследовании отмечается, что в импортных аналогах после обработки этиленом и транспортировки показатель может достигать 21,7%.

По оценке ЦОК АПК, плод длиной 19 см и диаметром 3,9 см соответствует первому классу качества и немного уступает классу «Экстра». При этом нормативов по содержанию калия и магния в бананах нет.

Проект реализуется на базе тепличного комплекса КФХ «100 гектар» в Сочи. На плантации, заложенной в августе 2025 года, выращивают 300 растений сортов Гранд Найн и Кавендиш.

Мария Удовик