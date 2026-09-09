ЦОК АПК: сочинские бананы показали повышенное содержание калия

В сочинских бананах сорта «Кавендиш» содержание калия составило 4200 мг/кг в плодах потребительской зрелости и 3900 мг/кг на стадии съема. Такие результаты получили специалисты испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», исследовавшие плоды, выращенные в тепличном комплексе КФХ «100 гектар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Для сравнения, в базе Минсельхоза США (USDA) среднее содержание калия в бананах составляет 3580 мг/кг, в справочнике ФИЦ питания и биотехнологии — 3480 мг/кг, в базе Института питания Китая — 2560 мг/кг. Французская база Ciqual приводит диапазон от 3080 до 4260 мг/кг. Таким образом, показатель спелых сочинских бананов находится у верхней границы французского диапазона и выше значений российских, американских и китайских справочников.

Исследования проводились на двух стадиях зрелости — при съеме и при полной потребительской зрелости. Помимо калия специалисты определили содержание магния, фосфора и сахаров.

Магния в спелых сочинских бананах обнаружили 220 мг/кг, в плодах на стадии съема — 239 мг/кг. В исследованных импортных бананах из розничной торговли этот показатель составлял 138–176 мг/кг. Содержание фосфора в российских плодах составило 203–211 мг/кг, что сопоставимо с показателем 220 мг/кг из базы USDA.

Отдельно специалисты изучили углеводный состав. В спелом сочинском «Кавендише» доля сахаров составила 11,5%. В представленном исследовании этот показатель сравнивается с 21,7% в импортных плодах после транспортировки и обработки этиленом. В ЦОК АПК связывают различия с условиями и продолжительностью созревания плодов.

Ранее, в мае, пробы сочинских бананов подтвердили соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». По товарным характеристикам плод длиной 19 см и диаметром 3,9 см соответствует первому классу по ГОСТ 35258-2025 «Бананы свежие. Технические условия».

В ЦОК АПК отмечают, что нормативов по содержанию калия и магния непосредственно для бананов нет: обязательные требования к продукции в первую очередь касаются ее безопасности и товарных характеристик.

Исследованные плоды выращены в тепличном комплексе КФХ «100 гектар» в Сочи. Плантация была заложена в августе 2025 года, на ней выращивают около 300 растений промышленных сортов «Гранд Найн» и «Кавендиш». Проект реализуется при участии АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», селекцией занимается НИИ сельского хозяйства Абхазии.

Анна Гречко