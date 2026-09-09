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Опасность дронов ВСУ объявили в Саратовской области

В Саратовской области ввели режим «Беспилотная опасность». Жителей региона оповестил в личном канале губернатор Роман Бусаргин.

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Фото: ИА «Общественное мнение»

Подъезд к офису ГК «Южные районы Волгограда» в феврале 2024 года

Подъезд к офису ГК «Южные районы Волгограда» в феврале 2024 года

Фото: Яндекс Карты

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Фото: ИА «Общественное мнение»

Подъезд к офису ГК «Южные районы Волгограда» в феврале 2024 года

Фото: Яндекс Карты

Информация об угрозе поступила от Минобороны РФ. Глава региона предупредил, что на территориях возможной атаки будут работать системы оповещения. Возможны перебои в работе мобильного интернета.

В ночь с 7 на 8 сентября произошла атака украинских дронов на Саратов. БПЛА попали в несколько домов. Пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Шестерых госпитализировали.

Дарья Васенина