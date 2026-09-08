В результате атаки БПЛА в Саратове пострадали десять человек, включая детей

В результате ночной атаки украинских БПЛА в Саратове повреждены несколько домов. Пострадали десять человек, в том числе трое детей, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своих соцсетях.

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Фото: ИА «Общественное мнение» В Саратове в результате атаки дронов повреждены дома

Фото: ИА «Общественное мнение»

Шесть человек были направлены в медучреждения, угрозы жизни нет. Остальным медицинская помощь оказана на месте. Региональному минздраву поручено держать лечение пострадавших на особом контроле.

На местах падения обломков ракет работают профильные службы. Они устраняют последствия и оценивают ущерб. Мэрия Саратова организует работу оперштаба для предоставления помощи жильцам пострадавших домов. Для них также работает пункт временного размещения.

Угроза атаки БПЛА была объявлена на территории Саратовской области сегодня в 04:15. Отбой прозвучал в 07:24.

Марина Окорокова