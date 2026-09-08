В результате атаки БПЛА в Саратове пострадали десять человек, включая детей
В результате ночной атаки украинских БПЛА в Саратове повреждены несколько домов. Пострадали десять человек, в том числе трое детей, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своих соцсетях.
В Саратове в результате атаки дронов повреждены дома
Фото: ИА «Общественное мнение»
Шесть человек были направлены в медучреждения, угрозы жизни нет. Остальным медицинская помощь оказана на месте. Региональному минздраву поручено держать лечение пострадавших на особом контроле.
На местах падения обломков ракет работают профильные службы. Они устраняют последствия и оценивают ущерб. Мэрия Саратова организует работу оперштаба для предоставления помощи жильцам пострадавших домов. Для них также работает пункт временного размещения.
Угроза атаки БПЛА была объявлена на территории Саратовской области сегодня в 04:15. Отбой прозвучал в 07:24.