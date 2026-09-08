Бизнес на юге заинтересовался автоматизацией рутинных операций с помощью ИИ

Более половины российских компаний рассматривают возможность использования ИИ-агентов в работе. Основными целями их внедрения бизнес называет оптимизацию процессов и сокращение времени на рутинные операции, следует из исследования компании «Салют для бизнеса», входящей в группу Сбер.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГигаЧат Бизнес ИИ Фото: ГигаЧат Бизнес ИИ

Согласно представленным данным, 56% опрошенных компаний заинтересованы в использовании ИИ-агентов. В 40,4% случаев основной целью внедрения называют оптимизацию бизнес-процессов, еще 15,6% компаний рассчитывают сократить время сотрудников на выполнение рутинных операций.

Исследование проводилось среди 308 крупных компаний из разных отраслей. В их числе предприятия торговли, строительства, промышленности, недвижимости, АПК, пищевого производства, транспорта, машиностроения и ТЭК. На торговлю пришлось 19% опрошенных, строительство — 14%, промышленность — 10%, недвижимость — 9%, АПК — 8%.

Наиболее востребованными задачами для ИИ-агентов, согласно исследованию, стали операции с документами и документооборот. Также компании указывали консультирование клиентов и обработку обращений, анализ данных и подготовку отчетности, составление смет и расчетов, а также задачи в сфере закупок и логистики.

Для бизнеса Ростовской области эти направления могут быть актуальны с учетом структуры региональной экономики, в которой значительную роль играют промышленность, АПК, строительство, транспорт и торговля. При этом исследование отражает ситуацию по российским компаниям в целом и не содержит отдельной выборки по Ростовской области.

«Спрос на ИИ-технологии сегодня охватывает практически все бизнес-функции — от документооборота и клиентского сервиса до логистики и финансового планирования. При этом ИИ не заменяет человека, а берет на себя рутинные задачи», — заявил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.

По его словам, компании постепенно переходят от автоматизации отдельных операций к более широкому использованию ИИ в бизнес-процессах.

Интерес российского бизнеса к ИИ растет на фоне расширения применения генеративных технологий. При этом конкретные эффекты их использования зависят от задач компании, качества исходных данных и возможности интеграции таких решений в существующие информационные системы.