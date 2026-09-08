В результате атаки БПЛА в Севастополе пострадал человек на пляже

В Севастополе военные отразили атаку беспилотников, нейтрализовав 14 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По предварительным данным, на пляже «Омега» 57-летняя женщина получила осколочное ранение ноги. Угрозы ее жизни нет.

Спасательные службы также зафиксировали возгорание на одном из участков в садовом товариществе в районе Монастырского шоссе. Еще один небольшой пожар произошел в лесном массиве в районе Симферопольского шоссе после падения БПЛА. На местах работают оперативные службы.

Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам или сбитым беспилотникам и при обнаружении таких предметов незамедлительно сообщать в экстренные службы по номеру 112.

Вячеслав Рыжков