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В результате атаки БПЛА в Севастополе пострадал человек на пляже

В Севастополе военные отразили атаку беспилотников, нейтрализовав 14 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По предварительным данным, на пляже «Омега» 57-летняя женщина получила осколочное ранение ноги. Угрозы ее жизни нет.

Спасательные службы также зафиксировали возгорание на одном из участков в садовом товариществе в районе Монастырского шоссе. Еще один небольшой пожар произошел в лесном массиве в районе Симферопольского шоссе после падения БПЛА. На местах работают оперативные службы.

Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам или сбитым беспилотникам и при обнаружении таких предметов незамедлительно сообщать в экстренные службы по номеру 112.

Вячеслав Рыжков

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