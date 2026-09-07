На Дону в систему ОМС внедрят дистанционное наблюдение и телемедицину

Правительство Ростовской области включило в территориальную программу госгарантий финансирование дистанционного наблюдения пациентов и расширило правила телемедицинского взаимодействия на дому. Подушевой норматив финансирования на 2026 год установлен в размере почти 28,2 тыс. руб. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За счет средств федерального и областного бюджетов теперь может финансироваться предоставление пациентам с артериальной гипертензией и сахарным диабетом медицинских изделий для дистанционного мониторинга в рамках базовой программы ОМС, а также расходов на системы поддержки принятия врачебных решений. Пациенты вправе приобретать такие изделия и за личные средства.

Уточнены позиции по обеспечению системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте 2-17 лет и беременных женщин с различными формами диабета, состоящих на диспансерном учете.

Расширены правила оказания помощи на дому: врач прикрепленной медицинской организации может передавать лекарственные препараты и рекомендации по их применению среднему медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, который выполняет назначения, оценивает состояние здоровья гражданина и передаёт информацию врачу, в том числе с применением дистанционных технологий и передачей медицинских документов в электронном виде.

Подушевой норматив финансирования на 2026 год установлен в размере почти 28,2 тыс. руб., в том числе 5,4 тыс. руб. — за счет средств областного бюджета (из них 43,1 руб. — на помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией).

Уточнены нормативы финансирования фельдшерско-акушерских пунктов: для обслуживаемого населения от 101 до 800 человек — 1,5 млн руб., от 1,5 до 2 тыс. человек — 3 млн руб. Установлен предел арендной платы за движимое имущество, включая лизинг и выкуп предмета лизинга. За один объект в расчете на год она не должна превышать лимит, установленный для приобретения основных средств.

Наталья Белоштейн