Стоимость строительства аэропорта Архыз увеличилась до 44 млрд рублей

Объем частных инвестиций в строительство аэропорта в курортном поселке Архыз (Карачаево-Черкесия) на данным этапе составляет 44 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский в интервью РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По словам топ-менеджера, размер вложений определен концессионным соглашением, закрепляющим обязательства региона и инвестора. При этом итоговая сумма может вырасти: на динамику финансирования влияют удорожание строительных работ, усложнение логистики и рост стоимости оборудования.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что строительство аэропорта будет идти в три этапа с общим объемом инвестиций около 40 млрд руб., включая аэродром, взлетно-посадочную полосу (ВПП), рулежки, перрон и терминал.

Наталья Белоштейн