Заключение госэкспертизы на аэропорт Архыза будет готово к 20 февраля

УК «Аэропорты регионов» скорректировала сроки получения заключения Главгосэкспертизы по аэропорту «Архыз» в Карачаево-Черкесии, пишет РБК Кавказ.

Гендиректор Евгений Чудновский на Национальном авиационном инфраструктурном салоне сообщил, что документ по аэродромной инфраструктуре придет 20 февраля 2026 года. Ранее компания ждала его до конца 2025 года, но экспертиза затянулась.

Евгений Чудновский уточнил, что по аэровокзальной части сроки сдвинутся на второй квартал 2026 года, хотя в целом график держится. Проект растянут на три года с общим объемом инвестиций около 40 млрд руб., включая аэродром, взлетно-посадочную полосу (ВПП), рулежки, перрон и терминал. В 2026 году стартуют подготовительные работы: построят временные дороги, подведут электричество и воду, огородят площадку, возведут бытовки.

Концессию заключили в июле 2024-го между КЧР и УК, где частник берет на себя весь комплекс. Правительство РФ выделит КЧР 11,97 млрд руб. на 2026–2029 годы для софинансирования. Аэропорт спроектируют на 2 млн пассажиров в год, первые самолеты примут в начале 2029-го. Ранее оценка проекта составляла 34,3 млрд руб. по данным инвестиционного портала КЧР, с работами с 2024 по 2028 год.

Архыз станет первым аэропортом в республике и подтянет турпоток к горнолыжному курорту. УК уже проектирует аэродромную часть с конца 2024 года. После экспертизы выдадут разрешение на стройку и объявят тендеры на подрядчиков. Задержка не критична: подготовка площадки идет по плану, а инвестиции растут из-за инфляции и допрасходов. Проект укрепит транспортную доступность Кавказа, где сейчас нет прямых рейсов к таким объектам. Ближайший действующий аэропорт находится в Минеральных Водах.

Станислав Маслаков