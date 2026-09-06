АО «Сарапульский электрогенераторный завод»

Сарапульский электрогенераторный завод основан в 1939 году в городе Сарапул (Удмуртия) для выпуска продукции для авиационной отрасли. В годы Великой Отечественной войны производил электрогенераторы для самолетов фронтовой авиации. В военные и послевоенные годы участвовал в создании целой серии самолетов, включая Ту-144, Ту-154, МиГ-21, МиГ-25, Су-7Б, Ил-18, Ан-124 и другие. В 1990-е годы наряду с продукцией военного назначения завод стал выпускать продукцию гражданского назначения. В 2000-х годах завод начал изготавливать оборудование для АвтоВАЗа (для таких марок, как Lada Kalina и Lada Priora). В 2010 году предприятие стало также производить комплектующие для электропогрузчиков, электрокаров, лифтовых лебедок, тестомесы и другое.

В настоящее время завод специализируется на выпуске авиационного электрооборудования: бортовых систем генерирования электропитания, управления и защиты электрических сетей, бортовой светотехники для гражданской авиации. Завод поставляет свою продукцию всем головным авиастроительным предприятиям России. Коллектив завода насчитывает более 4,5 тыс. сотрудников. Выручка за 2025 год составила 15,06 млрд руб., чистая прибыль — 987,9 млн руб.