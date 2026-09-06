Третий круг US
Мужчины. Франсиско Серундоло (Аргентина, 24)—Тейлор Фриц (США, 9) 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Александр Зверев (Германия, 1)—Алехандро Табило (Чили, 25) 6:2, 7:6 (7:2), 6:2. Карен Хачанов (Россия)—Бенжамен Бонзи (Франция) 6:3, 6:2, 6:4. Лернер Тьен (США, 14)—Якуб Меншик (Чехия, 17) 6:3, 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4. Артюр Жеа (Франция)—Майкл Чжэн (США) 7:6 (9:7), 3:6, 4:6, 6:3, 6:2. Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды)—Зизу Бергс (Бельгия, 31) 3:6, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (8:6), 6:3. Лучано Дардери (Италия, 21)—Дэйн Суини (Австралия) 6:4, 6:3, 6:3. Александр Блокс (Бельгия, 28)—Флавио Коболли (Италия, 5) 6:7 (4:7), 6:3, 6:0, 6:3.
Женщины. Елена Рыбакина (Казахстан, 2)—Юлия Стародубцева (Украина) 7:6 (8:6), 6:3. Ива Йович (США, 14)—Александра Эала (Филиппины, 17) 7:5, 3:6, 7:5. Наоми Осака (Япония, 13)—Элизе Мертенс (Бельгия, 23) 6:3, 3:6, 7:5. Коко Гауфф (США, 4)—Кристина Букша (Испания) 6:3, 6:4. Ига Швёнтек (Польша, 8)—Мария Боузкова (Чехия, 25) 7:6 (7:3), 7:6 (7:3). Чжэ Цзэн (Китай)—Мэдисон Кис (США, 22) 1:6, 7:6 (7:3), 7:5. Мирра Андреева (Россия, 5)—Никола Бартунькова (Чехия) 6:2, 7:6 (7:5). Анастасия Потапова (Австрия, 24)—Аманда Анисимова (США, 10) 6:2, 7:5.