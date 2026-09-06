В Ростове-на-Дону при атаке БПЛА пострадал ребенок

В Ростове-на-Дону утром 6 сентября при атаке беспилотников были повреждены два многоквартирных дома, пострадал ребенок. Мальчик госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую помощь, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Жильцов поврежденных домов эвакуировали. В одном из зданий повреждены верхние этажи, в другом — крыша и остекление. Экстренные службы работают на местах.

Еще один жилой дом пострадал в Ленинском районе Ростова: повреждены квартира и окна. Пострадавших там нет.

По словам господина Слюсаря, в ходе массированной атаки этой ночью было уничтожено около трех десятков беспилотников над Ростовом и Батайском, а также Матвеево-Курганским, Мясниковским, Азовским, Миллеровским и Чертковским районами. Отражение атаки продолжается.

В Азовском районе повреждены четыре частных дома — выбиты окна и повреждены фасады. Кроме того, произошло несколько возгораний сухой травы. В Батайске пострадал дом в садоводческом товариществе, в Мясниковском районе повреждена кровля одного из домов в СНТ. Во всех случаях, по данным губернатора, пострадавших нет.

На местах работают экстренные службы. Жителей Ростова и области призвали не находиться на открытых участках улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Валерий Климов