Самые большие зарплаты в Челябинской области платят за научные исследования

Самые высокие средние зарплаты в первом полугодии 2026 года в Челябинской области платят в области научных исследований и разработок, сообщает региональное управление Росстата в своем докладе о социально-экономическом положении Челябинской области за январь—июль 2026 года. Уровень средних заработков в этой отрасли составил 126,7 тыс. руб.

Кроме ученых, среди отраслей с наибольшими средними зарплатами в регионе — «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии» (116,6 тыс. руб.), «деятельность в области информации и связи» (116,5 тыс. руб.), «производство готовых металлических изделий» (114,8 тыс. руб.), «деятельность финансовая и страховая» (114,75 тыс. руб.).

Самые низкие средние зарплаты — в отраслях «рыболовство и рыбоводство» (29,6 тыс. руб.), «производство одежды» (35,3 тыс. руб.), «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели)» (45,6 тыс. руб.), «лесоводство и лесозаготовки» (47,6 тыс. руб.).

Общая средняя номинальная начисленная заработная плата по итогам первого полугодия 2026 года в Челябинской области составила 86946,1 руб.

Дмитрий Моргулес