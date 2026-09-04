Air Tanzania возобновит полеты в Москву с 7 сентября

Air Tanzania возобновит рейсы между Дар-эс-Саламом в Танзании и Москвой с 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. До этого Air Tanzania сообщала, что с сегодняшнего дня она прекращает рейсы по маршруту из-за рисков, связанных с безопасностью.

Авиакомпания возобновила полеты после того, как ее специалисты вместе с соответствующими органами оценили риски в условиях эксплуатации на маршруте. В Air Tanzania убедились, что полеты можно безопасно продолжать, сообщила пресс-служба.

Продажа билетов на затронутые изменениями рейсы уже открыта. Те пассажиры, кто отложил поездку из-за приостановки полетов, могут связаться с авиакомпанией и бесплатно перебронировать билеты. Air Tanzania заявила, что продолжит мониторить обстановку.

Air Tanzania запустила прямые рейсы между Москвой и Танзанией 2 июля. Они выполнялись три раза в неделю. В Дар-эс-Салам россияне могли добраться с дозаправкой в Занзибаре. По подсчетам Ассоциации туроператоров России, отмена рейсов авиакомпании могла затронуть несколько тысяч российских туристов.