Air Tanzania возобновит полеты в Москву с 7 сентября
Air Tanzania возобновит рейсы между Дар-эс-Саламом в Танзании и Москвой с 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. До этого Air Tanzania сообщала, что с сегодняшнего дня она прекращает рейсы по маршруту из-за рисков, связанных с безопасностью.
Авиакомпания возобновила полеты после того, как ее специалисты вместе с соответствующими органами оценили риски в условиях эксплуатации на маршруте. В Air Tanzania убедились, что полеты можно безопасно продолжать, сообщила пресс-служба.
Продажа билетов на затронутые изменениями рейсы уже открыта. Те пассажиры, кто отложил поездку из-за приостановки полетов, могут связаться с авиакомпанией и бесплатно перебронировать билеты. Air Tanzania заявила, что продолжит мониторить обстановку.
Air Tanzania запустила прямые рейсы между Москвой и Танзанией 2 июля. Они выполнялись три раза в неделю. В Дар-эс-Салам россияне могли добраться с дозаправкой в Занзибаре. По подсчетам Ассоциации туроператоров России, отмена рейсов авиакомпании могла затронуть несколько тысяч российских туристов.
Возобновление рейсов возвращает регулярное прямое авиасообщение между Россией и Танзанией, которого не было с 15 апреля 2021 года, когда полеты приостановили из-за пандемии коронавируса. Поэтому решение означает восстановление маршрута после длительного перерыва, а не запуск нового направления.
В июне 2024 года Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков и о сотрудничестве по обеспечению безопасности полетов.