В районе Приангарья запретили проводить школьные линейки на улице из-за медведей
В Слюдянском районе Иркутской области 1 сентября были запрещены школьные линейки на открытом воздухе. Мероприятия прошли исключительно в помещениях. Такое решение накануне было принято местной комиссией по чрезвычайным ситуациям «из-за участившихся случаев выхода медведей в город Слюдянка».
Как сообщается в Telegram-канале мэра района Алексея Шульца, помимо этого под запрет попали школьные туристические слеты, дни здоровья и подобные мероприятия. Кроме того, на территории района введен комендантский час с 21:00 до 07:00.
В соседней с Иркутской областью Республике Бурятия были усилены меры безопасности из-за участившихся случаев выхода медведей в населенные пункты. В республике формируют бригады охотников для отстрела животных. В регионе для стимулирования легальной добычи правительством введена выплата за каждого добытого медведя в размере 6 тыс. руб. На эти цели из бюджета республики на 2026 год выделено более 4,7 млн руб.
В Республике Бурятия в августе 2026 года глава региона Алексей Цыденов поручил региональному правительству усилить меры безопасности в связи с участившимися случаями выхода медведей в населенные пункты. По информации пресс-службы правительства Бурятии, за этот период было зарегистрировано 37 таких случаев вблизи жилья, дорог, туристических и промышленных объектов. В свою очередь, главный государственный охотинспектор Иркутской области Валентин Бороденко сообщал о 47 случаях выхода медведей в населенные пункты Иркутской области за 2026 год.
Для стимулирования легальной добычи в Бурятии правительством введена выплата в размере 6 тыс. руб. за каждого добытого медведя, на эти цели из бюджета республики на 2026 год выделено более 4,7 млн руб. К концу августа 2026 года поступило 47 заявлений от охотников, по 38 из них уже произведены выплаты на общую сумму 228 тыс. рублей. В Иркутской области возможность введения вознаграждения за добычу медведей обсуждается уже второй год, но инициатива пока не принята.