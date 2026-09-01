В районе Приангарья запретили проводить школьные линейки на улице из-за медведей

В Слюдянском районе Иркутской области 1 сентября были запрещены школьные линейки на открытом воздухе. Мероприятия прошли исключительно в помещениях. Такое решение накануне было принято местной комиссией по чрезвычайным ситуациям «из-за участившихся случаев выхода медведей в город Слюдянка».

Как сообщается в Telegram-канале мэра района Алексея Шульца, помимо этого под запрет попали школьные туристические слеты, дни здоровья и подобные мероприятия. Кроме того, на территории района введен комендантский час с 21:00 до 07:00.

В соседней с Иркутской областью Республике Бурятия были усилены меры безопасности из-за участившихся случаев выхода медведей в населенные пункты. В республике формируют бригады охотников для отстрела животных. В регионе для стимулирования легальной добычи правительством введена выплата за каждого добытого медведя в размере 6 тыс. руб. На эти цели из бюджета республики на 2026 год выделено более 4,7 млн руб.

Влад Никифоров