Air Tanzania приостановила рейсы в Москву

Air Tanzania с 4 сентября временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом в Танзании и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. В публикации отмечается, что полеты отменили из-за рисков, связанных с безопасностью.

«Решение принимается после плановой оценки рисков в условиях эксплуатации на данном маршруте. Компания ATCL проводит такие оценки непрерывно по всей своей сети, и если результаты подтверждают необходимость приостановки, мы ее делаем»,— сообщила пресс-служба Air Tanzania.

На какой именно срок авиакомпания приостанавливает рейсы, в публикации не уточняется. Air Tanzania продолжает следить за ситуацией во взаимодействии с соответствующими властями. В системах отслеживания рейсов эти изменения пока не отражены.

В Ассоциации российских туроператоров сообщили, что окончательное решение о приостановке полетов пока не принято. По информации АТОР, у российских туроператоров есть блоки мест в экономклассе Boeing 787-8 авиакомпании. Туры на этой перевозке продаются.

Air Tanzania запустила прямые рейсы между Москвой в Танзанией 2 июля. Они выполнялись три раза в неделю. В Дар-Эс-Салам россияне могли добраться с дозаправкой в Занзибаре.