В Тюменской области вводили режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области действовал режим беспилотной опасности. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Александр Моор в 11:58. Об отмене было объявлено в 13:01.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Глава региона напомнил, что при виде беспилотника нужно сразу уйти из зоны его видимости и сообщить о нем по номеру 112. Снимать БПЛА и работу ПВО запрещено.

В последний раз режим опасности атаки БПЛА вводился в регионе 10 августа. После падения нескольких дронов произошел пожар на одном из промышленных предприятий.

Ирина Пичурина