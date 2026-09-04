Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:03

В Тюменской области вводили режим беспилотной опасности

На территории Тюменской области действовал режим беспилотной опасности. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Александр Моор в 11:58. Об отмене было объявлено в 13:01.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Глава региона напомнил, что при виде беспилотника нужно сразу уйти из зоны его видимости и сообщить о нем по номеру 112. Снимать БПЛА и работу ПВО запрещено.

В последний раз режим опасности атаки БПЛА вводился в регионе 10 августа. После падения нескольких дронов произошел пожар на одном из промышленных предприятий.

Ирина Пичурина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд