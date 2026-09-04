обновлено 11:03
В Тюменской области вводили режим беспилотной опасности
На территории Тюменской области действовал режим беспилотной опасности. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Александр Моор в 11:58. Об отмене было объявлено в 13:01.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
Глава региона напомнил, что при виде беспилотника нужно сразу уйти из зоны его видимости и сообщить о нем по номеру 112. Снимать БПЛА и работу ПВО запрещено.
В последний раз режим опасности атаки БПЛА вводился в регионе 10 августа. После падения нескольких дронов произошел пожар на одном из промышленных предприятий.