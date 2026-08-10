В Тюмени произошел пожар на одном из промпредприятий из-за падения БПЛА

Несколько БПЛА упали на территории одного из промышленных предприятий в Тюменской области, произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Ситуация на моем личном контроле»,— написал глава региона.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога сообщил, что, по предварительной информации, никто из людей не пострадал. «Сегодня регионы Уральского федерального округа столкнулись с атакой вражеских беспилотников. В результате несколько БПЛА упали на территории одного из промышленных предприятий в Тюменской области. По предварительной информации, пострадавших нет. Экстренные службы тушат возгорание»,— написал полпред.

В Тюменской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Напомним, в конце июля беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ, после чего произошло возгорание.

Полина Бабинцева