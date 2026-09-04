Минздрав США проверит связь смертей военнослужащих и прививок от COVID-19

Министерство здравоохранения США проверяет, не были ли связаны некоторые смерти в американской армии с прививками от COVID-19. Об этом пишет Politico со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. Из них следует, что проверками занимается Тереза Лонг — военный врач, которая ранее критиковала вакцинацию от коронавируса. По данным издания, глава Пентагона Пит Хегсет направил ее в Министерство здравоохранения в качестве советницы главы ведомства Роберта Кеннеди-младшего по военно-медицинским вопросам.

Вакцинацию от COVID-19 сделал обязательной для американских военнослужащих президент Джо Байден. Госпожа Лонг проверяет 2554 смертей военнослужащих, произошедших вскоре после того, как им сделали прививку. Как пишет Politico, ожидается, что расследование завершится в течение года.

Роберт Кеннеди-младший возглавил Минздрав США в 2025 году. Тогда он уволил всех членов комитета по вакцинации. При нем Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) усложнили доступ к вакцинации от COVID-19. В августе текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении числа прививок, рекомендованных всем детям, с 17 до 11. Из них он также исключил и вакцину от COVID-19.

Яна Рождественская