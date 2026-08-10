Трамп сократил число рекомендованных для детей прививок

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении числа прививок, рекомендованных всем детям, с 17 до 11. Из списка исключили вакцины против гепатита А и В, менингококковой инфекции, ротавируса, гриппа и COVID-19. Эти прививки будут рекомендованы только детям из группы риска.

Приказ также предполагает разделение комбинированной вакцины MMR против кори, эпидемического паротита и краснухи на три отдельные прививки. «Вместе они могут быть довольно смертельными, а по отдельности, похоже, не смертельны, а просто очень эффективны»,— сказал Дональд Трамп во время подписания указа (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

В списке рекомендованных для всех детей остаются прививки от кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b, пневмококковой инфекции, ВПЧ и ветряной оспы. Родители по-прежнему смогут по желанию ставить детям все прививки, в том числе те, которые не входят в число рекомендованных.

С инициативой сократить число рекомендованных для детей прививок выступал министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, который известен скептическим отношением к вакцинации. Он утверждал о связи прививок с развитием аутизма у детей.