Трамп сократил число рекомендованных для детей прививок
Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении числа прививок, рекомендованных всем детям, с 17 до 11. Из списка исключили вакцины против гепатита А и В, менингококковой инфекции, ротавируса, гриппа и COVID-19. Эти прививки будут рекомендованы только детям из группы риска.
Приказ также предполагает разделение комбинированной вакцины MMR против кори, эпидемического паротита и краснухи на три отдельные прививки. «Вместе они могут быть довольно смертельными, а по отдельности, похоже, не смертельны, а просто очень эффективны»,— сказал Дональд Трамп во время подписания указа (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
В списке рекомендованных для всех детей остаются прививки от кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b, пневмококковой инфекции, ВПЧ и ветряной оспы. Родители по-прежнему смогут по желанию ставить детям все прививки, в том числе те, которые не входят в число рекомендованных.
С инициативой сократить число рекомендованных для детей прививок выступал министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, который известен скептическим отношением к вакцинации. Он утверждал о связи прививок с развитием аутизма у детей.
В марте 2026 года Федеральный суд штата Массачусетс заблокировал предложенные министром здравоохранения США Робертом Кеннеди-младшим инициативы по сокращению масштабов обязательной вакцинации детей, а также признал незаконными изменения в составе Консультативного совета по иммунизации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CEDC). Американская академия педиатрии (AAP) подала иск против планов Минздрава, и суд постановил, что реорганизация совета не соответствует Федеральному закону о консультативных комитетах.
Роберт Кеннеди-младший, назначенный Дональдом Трампом, известен своим скептическим отношением к вакцинации. В ноябре 2025 года Центр по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения США сообщил, что исследования не смогли окончательно опровергнуть возможность взаимосвязи прививки в младенчестве и последующего развития аутизма, изменив свою предыдущую позицию о том, что вакцины не вызывают аутизм.
В июне 2025 года Роберт Кеннеди-младший уволил всех 17 членов Консультативного комитета по практикам вакцинации (ACIP) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC), заявив о «постоянных конфликтах интересов» у членов комитета и их готовности одобрять любые вакцины без проверок. В мае 2025 года он отдал указание чиновникам на местах прекратить рекомендовать вакцинацию здоровых детей.