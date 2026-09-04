Солдаты сменят винтовки на указки

В Ижевске прошла презентация нового клуба для участников спецоперации «СВОи». Ветераны займутся «Уроками мужества» в школах, наставничеством над подростками и помощью прибывшим с линии фронта. В сообщество вступило 40 участников СВО, и в дальнейшем их станет больше. На реализацию проекта направили грант в размере 2,8 млн руб. Какие ценности бывшие солдаты хотят прививать подросткам, будут ли платить членам клуба за уроки, в чем глобальный замысел сообщества и проигрывает ли Россия информационную войну, на месте выяснял корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мероприятия клуба охватят более 1 тыс. подростков

Фото: Евгений Князев Мероприятия клуба охватят более 1 тыс. подростков

Фото: Евгений Князев

Новый клуб для участников спецоперации «СВОи» организаторы презентовали в Национальной библиотеке Удмуртии вечером 3 сентября. Примерно за полчаса до начала мероприятия на место прибыл корреспондент «Ъ-Удмуртия» и пообщался с ветеранами боевых действий и координатором проекта.

Сообщество для участников СВО анонсировали в середине августа (см. "Ъ-Удмуртия" от 14 августа). Бывшие военнослужащие будут проводить в ижевских школах «Уроки мужества», работать с подростками в трудных ситуациях, продвигать гражданские инициативы и помогать вернувшимся из зоны боевых действий. В клуб вступило более 40 ветеранов.

Первым заговорил солдат с позывным «Адвокат», на гражданке — Игорь Черняев, замглавы администрации Октябрьского района Ижевска по благоустройству. Ушел на фронт добровольцем в 2022 году. Спустя два года получил тяжелое минно-взрывное ранение при зачистке одного из поселений. Полгода восстанавливался в госпитале. Комиссовали.

«В первую очередь семья. Родина уже на втором месте,— начал разговор о патриотическом воспитании школьников Черняев.— Когда дети станут взрослыми, они с этими ценностями должны продолжать свою жизнь — ценить свою мать, своего отца, своих близких. Ну и потом, соответственно, государство». До этого подобных уроков Черняев не проводил, когда-то в молодости учился на социального психолога.

Вторым собеседником «Ъ-Удмуртия» стал Максим Красноперов с позывным «Депутат». Сейчас возглавляет сборную Удмуртии по хоккею с шайбой среди ветеранов. В прошлом помогал сослуживцу тренировать детскую команду в поселке Мурманской области. В ряды Вооруженных сил России вступил в 2021 году. На СВО отправился, будучи контрактником. Через три года списали по состоянию здоровья, из-за чего — не ответил.

«Мотивация у меня самая, так скажем, мотивированная!» — начал Красноперов. Школьникам он поведал бы о своем опыте, жизненном пути. «Дети должны знать, почему идет СВО. Нужно рассказывать, объяснять, для чего это все вообще делается»,— отметил он.

Для чего проводится спецоперация, корреспондент у спикера не уточнил. Впрочем, президент неоднократно высказывался об этом. Вряд ли «Депутат» отошел бы от целей, озвученных верховным главнокомандующим.

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Оба собеседника — участники региональной программы переподготовки на госслужбу «СВОй резерв 18». Черняев, правда, ушел с первого потока по семейным обстоятельствам. Красноперов же курс молодого госслужащего окончил и сейчас ждет, когда ему предложат пост. Того же ждут и другие участники СВО.

Главные цифры проекта корреспонденту озвучила координатор «СВОих» Мария Мельникова:

40 участников СВО вступило в клуб, но их может стать больше, поскольку набор не закрыт

50+ уроков проведут в школах Ижевска члены сообщества

16 учебных учреждений присоединились к проекту

1 тыс. детей планируется охватить занятиями с участниками СВО

30 наставнических пар сформируют из членов клуба и подростков в трудных жизненных ситуациях

2,8 млн руб. грантовых средств направили на реализацию проекта

9 акций, мастер-классов и социальных событий проведут совместно с партнерами

10 месяцев составляет «срок жизни» клуба по заявке на грант

Говоря о последней цифре, госпожа Мельникова заверила, что это «не разовое мероприятие» и цель проекта состоит в «формировании сообщества ветеранов, потому что их будет больше». По задумке, участники клуба станут авторитетными лидерами среди тех, кто только вернулся из зоны боевых действий, и будут им помогать. В дальнейшем клуб будет существовать на базе региональной Ассоциации ветеранов СВО.

На вопрос корреспондента о том, будут ли ветеранам платить за уроки, госпожа Мельникова ответила: «Продавать свой патриотизм по какому-то тарифу как-то неправильно».

Обосновывая важность «СВОих», она указала на большой спрос со стороны школ на патриотическое воспитание. «Ветераны Великой Отечественной войны уходят, покидают этот мир, и нишу занимают участники боевых действий конца XX—начала XXI века»,— добавила собеседница.

Участники СВО будут обучаться по четырем направлениям: публичные выступления и ораторское мастерство, методики проведения «Уроков о важном», психологическая устойчивость и адаптация, а также лидерство. Для этого в команду вошли тренер по коммуникациям и психолог.

Ветеранам, чиновникам и другим приглашенным клуб презентовали без помпы: мероприятие прошло в малом зале справа от главной лестницы библиотеки. При этом благодарности и напутствующие слова со стороны госслужащих и представителей различных фондов и ассоциаций, связанных с СВО, заняли чуть ли не вдвое больше времени, чем сама презентация проекта.

«Если мы не займемся воспитанием наших детей, то это сделают за нас — великолепно и с красивой картинкой, рассказывая всякую нехорошую штуку через запрещенные соцсети»,— заявил министр молодежной политики Удмуртии Максим Файзулин. И посетовал, что молодежь этой картинке верит.

Председатель Ассоциации ветеранов СВО в Удмуртии Олег Матвеев заявил, что у молодых людей «нет той закалки, которую прививали в стране с развитым социализмом», имея в виду СССР. Информационную войну Россия сейчас не проигрывает, но в «какой-то степени уступает». «Немножко догоняющие. Как в том анекдоте: "Ложки-то нашли, но осадок остался"»,— сказал Матвеев. Судя по этой фразе, и правда не проигрывает.

Презентация проекта завершилась пятиминутным перерывом, после которого участники клуба отправились на свой первый урок.

Евгений Щепелев