Члены клуба «СВОи» в Удмуртии будут проводить «Уроки мужества» для школьников

Около 15 школ Ижевска подключат к новому клубу социальной адаптации ветеранов «СВОи». Бывшие военнослужащие займутся патриотическим воспитанием молодежи, в том числе через наставничество для трудных подростков, и развитием гражданских инициатив, рассказала организатор объединения Ольга Тронина на встрече с руководителем администрации главы и правительства республики Александром Журавлевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Они пройдут образовательные занятия по четырем блокам: “Герои рядом”, “Мастерская публичного слова”, “Новые горизонты” и “Вектор развития и диалог с лидерами”. Это поможет участникам качественнее подходить к урокам со школьниками и доступнее рассказывать о своем боевом опыте для защиты Родины. Еще до запуска регистрации были желающие вступить в клуб»,— цитирует Ольгу Тронину пресс-служба кабмина.

По ее словам, клуб охватит более 40 участников СВО. Александр Журавлев назвал проект логичным продолжением после завершения первого потока программы подготовки госслужащих из числа бывших военнослужащих «СВОй резерв18». «После годичной программы обучения остается запрос на подобные встречи и дальнейшее развитие, и его нельзя игнорировать. Конечно, важно привлекать в проект совершенно новых, еще не знакомых так близко нам, участников СВО»,— сказал он.

Участники СВО могут вступить в клуб по результатам отбора. Регистрация открыта до 31 августа. Потенциальных членов клуба в анкете опрашивают, в частности, о том, какие методы они применяли бы, будучи наставниками трудных подростков, и как поступили бы, если ученик на уроке заявит: «Надоели уже со своими выступлениями, герои».

Организатор клуба — центр развития личности «Ориентир». По последним данным, 16 выпускников программы «СВОй резерв18» работают в органах власти и организациях республики.