Минтранс назвал условие для расширения авиасообщения с Индией
Российская сторона готова обсуждать увеличение числа рейсов в Индию и рассчитывает на скорый запуск полетов национального перевозчика Air India. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме заявил министр транспорта Андрей Никитин.
На данный момент между странами выполняется семь прямых рейсов в неделю. «Мы готовы рассматривать увеличение частотности полетов в Индию. И, конечно, мы ждем к себе Air India», — приводит агентство слова министра.
Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев говорил, что перед Россией стоит задача привлечь индийские авиакомпании к перевозкам на этом направлении. Сейчас маршрут обслуживают только два российских перевозчика, что создает дисбаланс и ограничивает провозные емкости.
Расширение авиасообщения обсуждается на фоне давней заинтересованности индийской стороны. Еще в сентябре 2024 года посол Индии в России сообщал, что в стране работают над увеличением частоты рейсов с Россией и готовы пойти навстречу запросам российских авиакомпаний, в том числе в плане увеличения числа рейсов и их вместительности.
Дополнительным стимулом служит рост взаимного турпотока: в первом полугодии 2026 года он увеличился на 8%, при этом Индию посетили около 50 тыс. российских туристов, а Россию — свыше 25 тыс. индийских.