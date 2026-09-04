Минтранс назвал условие для расширения авиасообщения с Индией

Российская сторона готова обсуждать увеличение числа рейсов в Индию и рассчитывает на скорый запуск полетов национального перевозчика Air India. Об этом в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме заявил министр транспорта Андрей Никитин.

На данный момент между странами выполняется семь прямых рейсов в неделю. «Мы готовы рассматривать увеличение частотности полетов в Индию. И, конечно, мы ждем к себе Air India», — приводит агентство слова министра.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев говорил, что перед Россией стоит задача привлечь индийские авиакомпании к перевозкам на этом направлении. Сейчас маршрут обслуживают только два российских перевозчика, что создает дисбаланс и ограничивает провозные емкости.