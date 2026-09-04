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Кобяков призвал улучшить условия ипотечного кредитования для семей с детьми

В России необходимо улучшить жилищные и ипотечные условия для семей с двумя и более детьми, заявил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, необходимо выработать универсальный механизм, чтобы семьи могли «обменять» действующую ипотеку на новую.

Советник президента России Антон Кобяков

Советник президента России Антон Кобяков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Советник президента России Антон Кобяков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Если у людей уже есть ипотека на 30 лет, на третьего ребенка семье просто не хватит экономических и пространственных ресурсов. Нужен не только низкий процент, а универсальный механизм обмена действующей ипотеки на новую»,— сказал господин Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума. Он отметил, что дальневосточная и арктическая льготная ипотека со ставкой до 2% как проект имеет хороший потенциал.

В России до 2030 года действует льготная ипотечная программа для семей с детьми со ставкой до 6% годовых. Она доступна семьям (в том числе родителям-одиночкам) с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, в которых воспитывают несовершеннолетнего с инвалидностью. В Минфине сообщали, что условия льготной программы ипотеки не будут меняться до 1 октября.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предложенный механизм означает, что семья с уже действующей ипотекой могла бы заменить ее на новый кредит, когда прежнее жилье или условия займа перестают соответствовать ее ситуации. Такая конструкция должна быть адресована в том числе семьям с двумя и более детьми, для которых одной низкой ставки недостаточно: с ростом семьи увеличивается потребность в жилом пространстве, а прежний долг остается рассчитанным на длительный срок.

Проблема действующей семейной ипотеки в том, что с июля 2024 года доступ к ней для семей с двумя несовершеннолетними детьми ограничен: воспользоваться программой можно главным образом при проживании в малом городе с населением до 50 тысяч человек, в регионе с низким объемом строительства или индивидуальной программой развития, а также при наличии ребенка-инвалида. Поэтому универсальный обмен должен был бы убрать зависимость от этих отдельных категорий, но его условия все равно пришлось бы увязать с платежеспособностью заемщика: при показателе долговой нагрузки свыше 80% дохода, уходящего на обслуживание всех кредитов, банк, скорее всего, откажет в новой ипотеке.

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