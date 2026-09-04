Кобяков призвал улучшить условия ипотечного кредитования для семей с детьми

В России необходимо улучшить жилищные и ипотечные условия для семей с двумя и более детьми, заявил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, необходимо выработать универсальный механизм, чтобы семьи могли «обменять» действующую ипотеку на новую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник президента России Антон Кобяков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Советник президента России Антон Кобяков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Если у людей уже есть ипотека на 30 лет, на третьего ребенка семье просто не хватит экономических и пространственных ресурсов. Нужен не только низкий процент, а универсальный механизм обмена действующей ипотеки на новую»,— сказал господин Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума. Он отметил, что дальневосточная и арктическая льготная ипотека со ставкой до 2% как проект имеет хороший потенциал.

В России до 2030 года действует льготная ипотечная программа для семей с детьми со ставкой до 6% годовых. Она доступна семьям (в том числе родителям-одиночкам) с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, в которых воспитывают несовершеннолетнего с инвалидностью. В Минфине сообщали, что условия льготной программы ипотеки не будут меняться до 1 октября.