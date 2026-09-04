Кобяков призвал улучшить условия ипотечного кредитования для семей с детьми
В России необходимо улучшить жилищные и ипотечные условия для семей с двумя и более детьми, заявил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, необходимо выработать универсальный механизм, чтобы семьи могли «обменять» действующую ипотеку на новую.
Советник президента России Антон Кобяков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Если у людей уже есть ипотека на 30 лет, на третьего ребенка семье просто не хватит экономических и пространственных ресурсов. Нужен не только низкий процент, а универсальный механизм обмена действующей ипотеки на новую»,— сказал господин Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума. Он отметил, что дальневосточная и арктическая льготная ипотека со ставкой до 2% как проект имеет хороший потенциал.
В России до 2030 года действует льготная ипотечная программа для семей с детьми со ставкой до 6% годовых. Она доступна семьям (в том числе родителям-одиночкам) с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, в которых воспитывают несовершеннолетнего с инвалидностью. В Минфине сообщали, что условия льготной программы ипотеки не будут меняться до 1 октября.
Предложенный механизм означает, что семья с уже действующей ипотекой могла бы заменить ее на новый кредит, когда прежнее жилье или условия займа перестают соответствовать ее ситуации. Такая конструкция должна быть адресована в том числе семьям с двумя и более детьми, для которых одной низкой ставки недостаточно: с ростом семьи увеличивается потребность в жилом пространстве, а прежний долг остается рассчитанным на длительный срок.
Проблема действующей семейной ипотеки в том, что с июля 2024 года доступ к ней для семей с двумя несовершеннолетними детьми ограничен: воспользоваться программой можно главным образом при проживании в малом городе с населением до 50 тысяч человек, в регионе с низким объемом строительства или индивидуальной программой развития, а также при наличии ребенка-инвалида. Поэтому универсальный обмен должен был бы убрать зависимость от этих отдельных категорий, но его условия все равно пришлось бы увязать с платежеспособностью заемщика: при показателе долговой нагрузки свыше 80% дохода, уходящего на обслуживание всех кредитов, банк, скорее всего, откажет в новой ипотеке.