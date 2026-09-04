Сборная Оренбуржья завоевала бронзовые медали первенства России по настольному теннису

Команда Оренбургской области в составе юниорок до 22 лет завоевала бронзовые медали первенства России по настольному теннису. Об этом сообщает администрация Оренбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

В полуфинале спортсменки встретились со сборной Москвы. Оренбурженки уступили соперницам со счетом 1:3, но по итогам соревнований поднялись на пьедестал почета. В составе команды выступили Арина Абдуллина, Мария Максимова и Алиса Усманова.

Руфия Кутляева