За ценой не посидим

Дзержинский городской суд начал рассматривать уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении бывшего руководителя оборонного завода имени Я.М. Свердлова Юрия Шумского, ранее уже осужденного на восемь лет за передачу взятки. Его обвинили в хищении в 2013-2016 годах почти 430 млн руб. при закупках по завышенным ценам 2-этилгексанола и бензола у крупных поставщиков через подконтрольные фирмы. Подсудимый не признал вину. Адвокаты намерены добиваться оправдания подзащитного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель завода имени Я.М.Свердлова Юрий Шумский

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Бывший руководитель завода имени Я.М.Свердлова Юрий Шумский

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бывшему руководителю ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова (производитель взрывчатых веществ, входит в «Ростех») Юрию Шумскому 3 сентября огласили обвинение в особо крупном мошенничестве с закупками предприятия. Следствие считает, что в 2013-2016 годах, будучи тогда заместителем директора, он с неустановленным подельником похитил 429,3 млн руб. при закупках 2-этилгексанола и бензола. По фабуле дела, подсудимый обманом убедил директора завода Вадима Рыбина покупать сырье не у производителей, которые требовали полной предоплаты, а через посредников. Участие крупных игроков — структур «Северстали», СИБУРа, НЛМК, «Роснефти» и других предприятий — в прямых закупках завода он заблокировал условием об отсрочке оплаты поставок на 21 день, полагает следствие. Общий объем контрактов на поставки, фигурирующий в деле, достиг 3 млрд руб.

Закупки компонентов перевели на посредников, которые сразу платили поставщикам и привозили сырье, а завод платил им позднее по завышенным ценам, следует из материалов дела. В числе посредников гособвинитель назвал ООО «Арсенал», «Армада», НПП «Омикрон», «Химвариант», «Альянс-Восток», а также «Энергоразвитие», «Технохим» и другие организации, руководители которых не догадывались об участии в мошеннической схеме. Эти же фирмы участвовали в выводе выручки от контрактов на подконтрольные компании, говорится в обвинительном заключении. Посредников искал предполагаемый и неустановленный следствием подельник Юрия Шумского. Сам он добился согласования контрактов по завышенной стоимости в Минпромторге РФ, а разницу между стоимостью, по которой сырье приобретали у посредников, и реальной ценой закупки подельники похитили, сообщил гособвинитель.

Юрий Шумский категорически не признал вину, однако воздержался от подробного разъяснения своей позиции в суде. Его защита настаивает, что события преступления нет и доводы следствия несостоятельны. Цены посредников были ниже утвержденных Минпромторгом, завод получал сырье с отсрочкой оплаты, а производители не участвовали в закупках из-за экономии средств на обеспечение заявок, отметили адвокаты. По их словам, крупные поставщики не обращались в надзорные органы из-за нарушения своих прав при закупках завода. А само предприятие из-за объемной кредиторской задолженности до сих пор работает с контрагентами на условиях постоплаты. Ущерб заводу имени Я.М. Свердлова адвокаты считают неподтвержденным: еще на стадии предварительного следствия судебная экспертиза не смогла установить эту сумму.

Сейчас Юрий Шумский отбывает восемь лет в колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки. Как писал «Ъ», в 2024 году его уже как директора завода им. Свердлова вместе с бывшим заместителем Олегом Корпатенковым и экс-гендиректором АО «Спецхимия» корпорации «Ростех» Юрием Зозулей признали виновным в получении откатов от поставщиков компонентов для производства взрывчатки и от компаний-покупателей. Пресненский суд Москвы назначил Олегу Корпатенкову пять лет, а Юрию Зозуле — девять лет колонии строгого режима.

В 2019 году ФНС доказала, что оборонное предприятие в Дзержинске использовало при закупках схему для уменьшения налогооблагаемой базы. В результате ряда финансовых операций средства поступали на счета Евгения Рыбина — отца экс-гендиректора завода Вадима Рыбина — и тратились на отдых его семьи в России и за рубежом. Материал «Ъ» об этом Юрий Шумский принес в суд и через адвокатов передал корреспонденту издания, очевидно, как объяснение своей позиции по делу о мошенничестве.

Роман Рыскаль