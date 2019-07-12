Налоговая изучила места отдыха

Оборонный завод имени Я. М. Свердлова оспорил в суде большую часть доначисленных ему 173,66 млн руб. налогов за 2014–2016 годы. Но фискальному органу удалось доказать, что предприятие использовало при закупках схему для уменьшения налогооблагаемой базы, а в результате нескольких операций и транзакций средства оказывались на счетах у Евгения Рыбина — ­отца генерального директора предприятия Вадима Рыбина, а также расходовались на оплату отдыха семьи в России и за рубежом. Документы и печати завода, еще трех десятков компаний, принимавших участие в перечислении денежных средств, были обнаружены при обыске в Москве сотрудниками ФСБ. Комментарий руководителя предприятия получить не удалось — Вадим Рыбин не отвечал на звонки.



Арбитражный суд Нижегородской области опубликовал решение по иску ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» (Дзержинск, принадлежит Минпромторгу РФ, производит гексоген и октоген) к управлению Федеральной налоговой службы по Нижегородской области. Предприятие оспаривало доначисленные ему 74,35 млн руб. по НДС и 99,31 млн руб. по налогу за 2014–2016 годы, а также пени и штрафы (­суммы в материалах дела не указаны.— “Ъ-Приволжье”).

В ходе разбирательства налоговикам удалось доказать, что в этот период руководство завода использовало схемы по сокращению налогооблагаемой базы. Как следует из материалов дела, завод им. Свердлова в ­2014–2016 годах заключал договоры на поставку изооктилового спирта с ООО ТД «Химресурс» и ООО «Технохим». При этом спирт отгружался ПАО «Сибур Холдинг» и АО «Газпром газэнергосеть» напрямую в адрес оборонного завода, а действия «Химресурса» и «Технохима» сводились к переоформлению документов для создания видимости документооборота. День­ги со счетов «Химресурса» и «Технохима» выводились в адрес организаций, обладающих признаками формально-легитимных. Далее деньги поступали на счета Евгения Рыбина (отец генерального директора завода Свердлова Вадима Рыбина) под видом предоставления процентного займа. В 2015–2016 годах ему прошло пять таких трансфертов на 27,9 млн руб. Кроме того, налоговики выявили цепочку денежных перечислений Евгению Рыбину на сумму более 65 млн руб. под видом «возврата средств по договору займа». При этом у налоговиков нет данных, которые бы отражали операции по встречному исполнению обязательств Евгением Рыбиным и позволяли бы оценить такие взаимоотношения как реальные. Кроме того, через цепочку компаний средства со счетов «Химресурса» и «Технохима» использовались для оплаты отдыха Вадима Рыбина и членов его семьи в Италии, Сочи, Крыму, на Алтае, в Московской области и в других регионах и странах, говорится в решении суда.

В результате обследования сотрудниками ФСБ России «помещений, расположенных в Москве на улице Козлова, 30» были обнаружены различные документы и печати ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» и еще трех десятков компаний, принимавших участие в перечислении денежных средств. По мнению налогового органа, Евгений Рыбин организовал схему вывода из-под налогообложения средств с помощью оформления документов организаций-­посредников и увеличения торговой наценки. Он же осуществлял руководство формально созданными организациями, которые не вели реальную деятельность. В результате использования этой схемы цена поставляемого сырья для завода вырастала на 7–10%. Размер реальных налоговых обязательств предприятия был определен ФНС исходя из цен непосредственных поставщиков сырья (ПАО «Сибур-Холдинг» и АО «Газпром газэнергосеть»). Суд счел выводы налогового органа в данной части верными, а произведенные доначисления соответствующими реальному экономическому смыслу совершенных операций.

Также суд рассмотрел операции по закупке ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» бензола через посредников, в результате чего, по подсчетам налоговиков, цена поставляемого сырья вырастала на 8–18%. Однако суд решил, что в полномочия ФНС входит лишь контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а доначисление налогов исходя из собственного видения способов достижения налогоплательщиками экономического результата недопустимо. В отличие от ситуации с ООО «ТД Химресурс» и ООО «Технохим» с поставками бензола налоговой инспекции не удалось установить признаки подконтрольности поставщиков налогоплательщику, согласованности действий, направленных на обналичивание средств и возврата их заводу или контролирующим лицам. В итоге суд пришел к выводу, что налоговой службой не доказано получение заводом необоснованной налоговой выгоды в данной ситуации.

По итогам рассмотрения суд признал недействительным решение налогового органа о доначислении НДС на сумму 54,59 млн руб. и налога на прибыль на сумму более 60,68 млн руб. В удовлетворении оставшейся части заявления суд заводу отказал. В результате предприятие должно доплатить в бюджет 58,39 млн руб., однако решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Получить комментарий Вадима Рыбина не удалось — он не отвечал на звонки.

Напомним, в апреле 2018 года на заводе Свердлова прошла масштабная выемка документов сотрудниками ФСБ, прибывшими из Москвы. По данным “Ъ-Приволжья”, за финансово-хозяйственной деятельностью руководства оборонного предприятия ФСБ наблюдало год. Однако, было ли возбуждено уголовное дело по выявленным нарушениям, неизвестно.

Андрей Репин