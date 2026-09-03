Оренбургское УФАС внесло в РНП подрядчика, сорвавшего ремонт дорог в Бугуруслане

Оренбургское УФАС России включило ООО «Транспортно-строительная компания» в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сроком на два года. Основанием стало неисполнение обязательств по двум контрактам на ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в Бугуруслане.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2026 году компания заключила два аналогичных муниципальных контракта, однако к работам так и не приступила. В ходе рассмотрения дела строительная организация не представила доказательств, подтверждающих объективную невозможность выполнения работ. В связи с этим УФАС приняло решение о включении сведений о подрядчике в РНП.

Яна Вежлева