Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Город взял

«РИЧ+» не смог отсудить у мэрии Астрахани земли под рынком на Боевой

Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд отказал ООО «РИЧ+» в обжаловании решения первой инстанции, согласно которому земельный участок на улице Боевой в Астрахани, используемый под торговые площади, признан муниципальной собственностью. Компания арендовала 1,33 тыс. кв. метров с начала 2000-х годов, а в 2006 году оформила на них собственность. Мэрии удалось в суде доказать, что оформление не соответствовало законным нормам. С момента вынесения решения предприятие подало две апелляционные жалобы, процесс рассмотрения второй продолжается.

Иск к владельцам рынка администрация Астрахани подала в мае 2024 года

Иск к владельцам рынка администрация Астрахани подала в мае 2024 года

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Иск к владельцам рынка администрация Астрахани подала в мае 2024 года

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В начале 2000-х годов тогда еще ООО «РИЧ» получило право аренды на два земельных участка путем передачи прав и обязанностей арендатора от МУП г. Астрахани «Южное» по двум согласованным администрацией договорам от апреля 2005 года. В июне того же года права на земли перешли от ООО «РИЧ» к ООО «РИЧ+». В ноябре 2005 года постановлением мэрии Астрахани компания получила земли в аренду сроком на 25 лет, а в феврале 2006 года власти и юрлицо заключили соответствующий договор. По данным Ast-News, рынок в Жилгородке начал формироваться в 1990-х годах. По изначальной задумке, базар был промтоварным, но сегодня большую площадь занимают продуктовые ряды. Кадастровая стоимость земли составляет 15,143 млн руб., указано на портале ГБУ АО «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)».

При этом, как ранее писал «Ъ — Средняя Волга», споры по поводу этих объектов начались также в 2005 году. Компания подала иск в Третейский суд при Астраханской торгово-промышленной палате к мэрии. Ее представители требовали признать права собственности на площади. Основания для запроса в документе не указывались. Согласно материалам суда, ООО оформило участки в собственность, ориентируясь на вынесенное постановление, однако, как выяснилось позже, решения третейского суда не могли считаться основанием для этой меры. В мае 2024 года администрация Астрахани обратилась в арбитраж с требованием аннулировать право собственности «РИЧ+» на эти земли, а также наложить запрет на регистрационные действия.

После проигрыша в первой инстанции ООО в октябре подало апелляционную жалобу с требованием отменить обеспечительные меры. Компания настаивала, что торговый комплекс «Жилгородок» и участок, на котором он расположен, являются единым недвижимым комплексом, а любые действия по разделению или отчуждению недопустимы. Более того, представители организации утверждали, что запрет на регистрационные действия необходимо снять, поскольку процесс легализации прав на объект спора не завершен. Однако в январе 2025 года Арбитражный суд счел доводы «РИЧ+» неубедительными. Решение суда компания не комментирует. На рассмотрении в арбитраже находится еще одна апелляционная жалоба ООО, поданная в ноябре прошлого года. Однако информация о предмете обжалования в картотеке не указана. Следующее заседание суда пройдет 29 января.

Нина Шевченко

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...