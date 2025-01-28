Город взял

Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд отказал ООО «РИЧ+» в обжаловании решения первой инстанции, согласно которому земельный участок на улице Боевой в Астрахани, используемый под торговые площади, признан муниципальной собственностью. Компания арендовала 1,33 тыс. кв. метров с начала 2000-х годов, а в 2006 году оформила на них собственность. Мэрии удалось в суде доказать, что оформление не соответствовало законным нормам. С момента вынесения решения предприятие подало две апелляционные жалобы, процесс рассмотрения второй продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иск к владельцам рынка администрация Астрахани подала в мае 2024 года

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Иск к владельцам рынка администрация Астрахани подала в мае 2024 года

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В начале 2000-х годов тогда еще ООО «РИЧ» получило право аренды на два земельных участка путем передачи прав и обязанностей арендатора от МУП г. Астрахани «Южное» по двум согласованным администрацией договорам от апреля 2005 года. В июне того же года права на земли перешли от ООО «РИЧ» к ООО «РИЧ+». В ноябре 2005 года постановлением мэрии Астрахани компания получила земли в аренду сроком на 25 лет, а в феврале 2006 года власти и юрлицо заключили соответствующий договор. По данным Ast-News, рынок в Жилгородке начал формироваться в 1990-х годах. По изначальной задумке, базар был промтоварным, но сегодня большую площадь занимают продуктовые ряды. Кадастровая стоимость земли составляет 15,143 млн руб., указано на портале ГБУ АО «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)».

При этом, как ранее писал «Ъ — Средняя Волга», споры по поводу этих объектов начались также в 2005 году. Компания подала иск в Третейский суд при Астраханской торгово-промышленной палате к мэрии. Ее представители требовали признать права собственности на площади. Основания для запроса в документе не указывались. Согласно материалам суда, ООО оформило участки в собственность, ориентируясь на вынесенное постановление, однако, как выяснилось позже, решения третейского суда не могли считаться основанием для этой меры. В мае 2024 года администрация Астрахани обратилась в арбитраж с требованием аннулировать право собственности «РИЧ+» на эти земли, а также наложить запрет на регистрационные действия.

После проигрыша в первой инстанции ООО в октябре подало апелляционную жалобу с требованием отменить обеспечительные меры. Компания настаивала, что торговый комплекс «Жилгородок» и участок, на котором он расположен, являются единым недвижимым комплексом, а любые действия по разделению или отчуждению недопустимы. Более того, представители организации утверждали, что запрет на регистрационные действия необходимо снять, поскольку процесс легализации прав на объект спора не завершен. Однако в январе 2025 года Арбитражный суд счел доводы «РИЧ+» неубедительными. Решение суда компания не комментирует. На рассмотрении в арбитраже находится еще одна апелляционная жалоба ООО, поданная в ноябре прошлого года. Однако информация о предмете обжалования в картотеке не указана. Следующее заседание суда пройдет 29 января.

Нина Шевченко