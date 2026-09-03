В Саратовской области обустроены общественные пространства в 22 муниципалитетах

В 22 муниципалитетах Саратовской области завершены работы по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Об этом сообщило региональное министерство строительства и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Энгельсского района Фото: администрация Энгельсского района

Модернизации подверглись парки, скверы, площади и спортивные объекты. В частности, в Энгельсе благоустроена территория, прилегающая к городскому стадиону: заменено асфальтовое покрытие, установлено новое освещение и малые архитектурные формы, включая тематический арт-объект. Спортивный объект функционирует с 1930 года, со времен существования АССР Немцев Поволжья.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев отметил, что данный федеральный проект остается одним из ключевых инструментов системного обновления городской и поселковой инфраструктуры в области.

Работы профинансированы из средств федерального и регионального бюджетов в рамках утвержденного перечня территорий, сформированного с учетом голосования жителей.

Никита Маркелов