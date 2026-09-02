Школе в поселке Кизнер в Удмуртии присвоили имя Героя России Артура Орлова

Имя Героя России Артура Орлова присвоили школе № 1 в поселке Кизнер в Удмуртии, сообщили в минобрнауки республики. Помимо того, 1 сентября в учреждении прошла церемония «посвящения педагогов в наставники “Движения первых”».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минобрнауки Удмуртии Фото: минобрнауки Удмуртии

Артур Орлов родился в Кизнере 16 марта 1989 года. Учился в той же школе. С 2006 года служит в ВС РФ. В феврале 2022 года стал участником СВО. В том же году президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Артуру Орлову звания Героя России с вручением знака особого отличия — медали «Золотая звезда».

В 2024 году подполковник Орлов прошел подготовку по программе переподготовки участников СВО «Время героев». Председателем правления «Движения первых» он стал в сентябре того же года.