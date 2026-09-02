Тюменские поисковики установили имена троих красноармейцев, погибших в ВОВ

Поисковые отряды из Тюменской области в ходе летнего этапа всероссийской акции «Вахта Памяти» идентифицировали троих красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, работы велись на территории Новгородской, Тверской и Смоленской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

В результате полевых мероприятий были подняты останки 19 бойцов Красной армии. Имена троих из них удалось установить благодаря обнаруженным при них солдатским медальонам. Среди идентифицированных — Александр Владимирович Притчин, 1916 года рождения, уроженец села Кипель Юргамышского района Челябинской области (ныне Курганская область).

Вторым установленным бойцом стал Александр Федорович Софронов, 1917 года рождения, родом из деревни Тумба Верхнетавдинского района Свердловской области. Третьим идентифицированным красноармейцем оказался Закир Талипович Талипов, 1917 года рождения, уроженец села Амирово Черемшанского района Татарстана.

Закир Талипов служил рядовым в пограничных войсках НКВД, в/ч 2034 Среднеазиатского округа. Теперь общественным организациям предстоит заняться поиском родственников этих трех солдат для передачи информации их семьям.