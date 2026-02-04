Сын Каддафи оказался неудобен многим

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — 53-летний Сейф-уль-Ислам — был убит во вторник, 3 февраля, в своем доме в городе Зинтане на западе страны. По предварительным данным, гибель политика, который в 2021 году пытался баллотироваться на так и не состоявшихся президентских выборах, стала результатом спланированного покушения. По словам российского источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, Сейф-уль-Ислам был неудобен как западно-ливийскому лагерю, сплотившемуся вокруг правительства национального единства (ПНЕ) в Триполи, так и восточно-ливийскому — в лице командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. А именно сейчас стороны гражданского конфликта в бывшей Джамахирии вступили в очередной цикл подготовки к всеобщим парламентским и президентским выборам.

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — 53-летний Сейф-уль-Ислам

Фото: Paul Hackett / Files / File Photo / Reuters Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — 53-летний Сейф-уль-Ислам

Фото: Paul Hackett / Files / File Photo / Reuters

Генпрокуратура Ливии заявила в среду, 4 февраля, о начале расследования смерти Сейф-уль-Ислам. По предварительным данным, 53-летний политик погиб накануне в результате огнестрельного ранения. Следственная группа, которая прибыла на место происшествия, в дом Сейф-уль-Ислама в городе Зинтане, изучает добытые улики и пытается очертить круг подозреваемых. Известно, что перед покушением преступники, которых было четверо, отключили камеры наблюдения по периметру резиденции, после чего нейтрализовали личную охрану жертвы.

Член политической команды погибшего Агила Дельхум заявил, что убийство сына Муаммара Каддафи — это попытка ливийских лидеров избавиться от конкурента, но не уточнил, кого именно он подозревает в совершении преступления.

Источники издания «Аль-Араби аль-Джадид» утверждают, что к преступлению может быть причастна группировка «Абу Бакр ас-Сиддик», которая удерживала Сейф-уль-Ислам в тюрьме почти шесть лет, с начала гражданской войны в 2011 году.

По другой версии, ответственность могут нести боевики местных формирований, объединившихся вокруг Военного совета Зинтана, но регулярно вступающие в столкновения друг с другом.

Источник “Ъ”, который занимается общественной дипломатией в странах Северной Африки, пояснил, что устранение сына Каддафи выгодно как властям западной Ливии (Триполитания), где базируется ПНЕ, так и восточной части страны (Киренаика), контролируемой семьей Халифы Хафтара. По словам источника, де-факто власти Зинтана в последнее время укрепляли связи с господином Хафтаром, а того не могли не волновать настроения среди бывших сторонников Каддафи. Они растворились в военных структурах ЛНА, но остались значительной силой и видят в членах некогда могущественной династии выразителей своих интересов. «Сейф был неудобен,— отметил собеседник “Ъ”.— Впрочем, и для запада Ливии его устранение тоже выгодно: считалось, что Сейф мог бы сорвать политическое соглашение с востоком».

Факт, что фигура Сейф-уль-Ислам имела значение с точки зрения продвигаемого международными посредниками процесса объединения североафриканской страны, демонстрируют доклады Группы экспертов по Ливии. Так, в письме от 14 сентября 2023 года она отмечает, что преследование сторонников Сейф-уль-Ислам — это негативный фактор для «успешного завершения переходного политического процесса в Ливии».

По словам источника “Ъ”, у сторонников Муаммара Каддафи в Ливии сейчас нет своего лидера: его дети не обладают достаточным влиянием для того, чтобы их объединить и возглавить.



Но само убийство Сейф-уль-Ислам вполне может изменить электоральную динамику, рассуждает собеседник “Ъ”, потому что «исчезает препятствие на пути к президентским выборам». «Его кандидатура и потенциальный успех были центральным пунктом разногласий между западом и востоком»,— считает источник.

В 2021 году, когда Ливия готовилась провести первые с момента смены власти президентские выборы, призванные объединить Триполитанию и Киренаику, Сейф-уль-Ислам подавал документы в Высшую избирательную комиссию для участия в предвыборной гонке. Однако 24 ноября, десять дней спустя после его регистрации, избирательный орган исключил его вместе с 24 другими кандидатами. Тогда МИД РФ раскритиковал дисквалификацию политика. «Такая дискриминация вызывает определенное беспокойство, поскольку мы всегда выступали за предоставление представителям всех ливийских общественно-политических кругов равных возможностей участвовать в избирательном процессе»,— отмечала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Ливийские президентские выборы так и не состоялись в намеченный срок — 24 декабря 2021 года. Как принято считать, это произошло из-за нежелания сторон гражданского конфликта делиться друг с другом властью. В ближайшем будущем состоится вторая попытка: 8 декабря 2025 года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила, что начинается очередной раунд подготовки к всеобщим парламентским и президентским выборам, призванным объединить страну. Голосование, как ожидается, должно состояться этой весной.

Нил Кербелов