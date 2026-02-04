Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сын Каддафи оказался неудобен многим

Наследник бывшего лидера Ливии убит в результате покушения

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — 53-летний Сейф-уль-Ислам — был убит во вторник, 3 февраля, в своем доме в городе Зинтане на западе страны. По предварительным данным, гибель политика, который в 2021 году пытался баллотироваться на так и не состоявшихся президентских выборах, стала результатом спланированного покушения. По словам российского источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, Сейф-уль-Ислам был неудобен как западно-ливийскому лагерю, сплотившемуся вокруг правительства национального единства (ПНЕ) в Триполи, так и восточно-ливийскому — в лице командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. А именно сейчас стороны гражданского конфликта в бывшей Джамахирии вступили в очередной цикл подготовки к всеобщим парламентским и президентским выборам.

Генпрокуратура Ливии заявила в среду, 4 февраля, о начале расследования смерти Сейф-уль-Ислам. По предварительным данным, 53-летний политик погиб накануне в результате огнестрельного ранения. Следственная группа, которая прибыла на место происшествия, в дом Сейф-уль-Ислама в городе Зинтане, изучает добытые улики и пытается очертить круг подозреваемых. Известно, что перед покушением преступники, которых было четверо, отключили камеры наблюдения по периметру резиденции, после чего нейтрализовали личную охрану жертвы.

Член политической команды погибшего Агила Дельхум заявил, что убийство сына Муаммара Каддафи — это попытка ливийских лидеров избавиться от конкурента, но не уточнил, кого именно он подозревает в совершении преступления.

Источники издания «Аль-Араби аль-Джадид» утверждают, что к преступлению может быть причастна группировка «Абу Бакр ас-Сиддик», которая удерживала Сейф-уль-Ислам в тюрьме почти шесть лет, с начала гражданской войны в 2011 году.

По другой версии, ответственность могут нести боевики местных формирований, объединившихся вокруг Военного совета Зинтана, но регулярно вступающие в столкновения друг с другом.

Источник “Ъ”, который занимается общественной дипломатией в странах Северной Африки, пояснил, что устранение сына Каддафи выгодно как властям западной Ливии (Триполитания), где базируется ПНЕ, так и восточной части страны (Киренаика), контролируемой семьей Халифы Хафтара. По словам источника, де-факто власти Зинтана в последнее время укрепляли связи с господином Хафтаром, а того не могли не волновать настроения среди бывших сторонников Каддафи. Они растворились в военных структурах ЛНА, но остались значительной силой и видят в членах некогда могущественной династии выразителей своих интересов. «Сейф был неудобен,— отметил собеседник “Ъ”.— Впрочем, и для запада Ливии его устранение тоже выгодно: считалось, что Сейф мог бы сорвать политическое соглашение с востоком».

Факт, что фигура Сейф-уль-Ислам имела значение с точки зрения продвигаемого международными посредниками процесса объединения североафриканской страны, демонстрируют доклады Группы экспертов по Ливии. Так, в письме от 14 сентября 2023 года она отмечает, что преследование сторонников Сейф-уль-Ислам — это негативный фактор для «успешного завершения переходного политического процесса в Ливии».

По словам источника “Ъ”, у сторонников Муаммара Каддафи в Ливии сейчас нет своего лидера: его дети не обладают достаточным влиянием для того, чтобы их объединить и возглавить.


Но само убийство Сейф-уль-Ислам вполне может изменить электоральную динамику, рассуждает собеседник “Ъ”, потому что «исчезает препятствие на пути к президентским выборам». «Его кандидатура и потенциальный успех были центральным пунктом разногласий между западом и востоком»,— считает источник.

В 2021 году, когда Ливия готовилась провести первые с момента смены власти президентские выборы, призванные объединить Триполитанию и Киренаику, Сейф-уль-Ислам подавал документы в Высшую избирательную комиссию для участия в предвыборной гонке. Однако 24 ноября, десять дней спустя после его регистрации, избирательный орган исключил его вместе с 24 другими кандидатами. Тогда МИД РФ раскритиковал дисквалификацию политика. «Такая дискриминация вызывает определенное беспокойство, поскольку мы всегда выступали за предоставление представителям всех ливийских общественно-политических кругов равных возможностей участвовать в избирательном процессе»,— отмечала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Ливийские президентские выборы так и не состоялись в намеченный срок — 24 декабря 2021 года. Как принято считать, это произошло из-за нежелания сторон гражданского конфликта делиться друг с другом властью. В ближайшем будущем состоится вторая попытка: 8 декабря 2025 года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила, что начинается очередной раунд подготовки к всеобщим парламентским и президентским выборам, призванным объединить страну. Голосование, как ожидается, должно состояться этой весной.

Нил Кербелов

Каким был Муаммар Каддафи

«Человек, как физическое лицо, должен иметь свободу самовыражения и, даже будучи умалишенным, иметь право свободно выражать свое безумие»

Фото: AP

«Люди будут отсталыми, пока не смогут объясняться на одном языке»

Фото: AP

«Государство — это искусственное политическое, экономическое, а иногда и военное устройство, никак не связанное с понятием человечества и не имеющее к нему никакого отношения»

Фото: AP / Axel Shulz-Eppers

«Я поддерживал борьбу за национальное освобождение, а не террористические движения. Я поддерживал Нельсона Манделу и Сэма Нуйому, который стал президентом Намибии. Я также поддерживал Организацию освобождения Палестины (ООП). Сегодня этих людей принимают с почетом в Белом доме. А меня по-прежнему считают террористом»

Фото: Cheryl Hatch / Zuma Press / Kommersant Photo / Cheryl Hatch / Zuma Press

«Вы видели конституции стран мира? Они смешны, скандальны. Какие-то люди написали книгу и навязывают ее обществу. А потом с легкостью изменяют ее много раз в соответствии с потребностями правителей»
На фото: Муаммар Каддафи (справа) и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Сирт, 2004

Фото: AP

«Дьявол заключается в капитализме, в диктатуре. Все это — дьявольские силы, пытающиеся поставить человека под свой контроль»

Фото: AP / Amr Nabil

«Если человеческое общество станет когда-нибудь обществом без семьи, оно будет обществом бродяг и уподобится искусственному растению»

Фото: AP / Obed Zilwa

«"Зеленую книгу" написал Муаммар Каддафи, но можно сказать, что она написана всем человечеством в борьбе за освобождение от всякого угнетения, которое мешает людям быть счастливыми и свободными»

Фото: AP / Amr Nabil

«Если смерть — мужчина, то следует сопротивляться ему до конца, а если женщина, то следует в последний момент уступить ей»

Фото: Reuters

«Таким странам, как Соединенные Штаты, Индия, Китай и Российская Федерация, нужна Джамахирия. И она нужна им немедленно»
На фото: Муаммар Каддафи и премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. Брюссель, 2004

Фото: Reuters / Yves Herman

«Если быть честным, я очень хотел бы уйти, но от меня это уже не зависит. Будь я королем или президентом, все было бы по-другому. Но я — революционер»

Фото: Reuters

«Я не являюсь диктатором, который способен закрыть Facebook. Я просто посажу в тюрьму всех, кто зайдет на этот сайт»

Фото: Коммерсантъ / Константин Ильянок

«Четыре месяца, четыре месяца! — вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь еще в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но ее нет, ее нет, и вы торжествуете. Но вы забыли одно: жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Той нации, чей национальный дух сломлен, суждено лежать в руинах»
На фото: Муаммар Каддафи и президент Украины Виктор Ющенко. Киев, 2008

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

«Африканцы считают, что их богатства были похищены, и они хотят вернуть себе эти богатства. Когда они работают в Европе, они считают, что имеют на это право, потому что Европа пользуется богатствами Африки»

Фото: Reuters / James Akena

«Свобода человека остается неполной до тех пор, пока его потребностями управляют другие»

Фото: Reuters / James Akena

«Вполне очевидно, что игра в партию — это ханжеский фарс, облеченный в форму демократии, но по существу построенный на эгоизме и деспотизме, в основе которого лежит маневрирование, трюкачество и политиканство. Этим подтверждается, что партийная система есть современное орудие диктатуры. Партийная система является откровенной, неприкрытой формой диктатуры»

Фото: AP / Andrew Medichini

«Я убежден, что Соединенные Штаты движутся к пропасти. Поначалу американцы наслаждались одной победой за другой. Но так не может быть вечно. Мы, арабы, говорим: "Тот, кто смеется вначале, заплачет потом"»
На фото: Муаммар Каддафи и президент США Барак Обама. Л`Акуила, Италия, 2009

Фото: AP / Michael Gottschalk

«Я люблю мир. Мы все любим мир»

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

«Я никогда не оставлю землю ливийскую, буду биться до последней капли крови и умру здесь со своими праотцами, как мученик. Каддафи не простой президент, чтобы уходить, он — вождь революции и воин-бедуин, принесший славу ливийцам»

Фото: Reuters / Ismail Zitouny

