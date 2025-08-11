Потенциальный кандидат в президенты Колумбии Урибе Турбай умер после покушения

Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай умер в больнице, где находился после покушения. О его смерти сообщила супруга Мария Клаудия Таразона, передает Reuters. Политику было 39 лет.

Фотография Мигеля Урибе Турбая в Конгрессе Колумбии

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Фотография Мигеля Урибе Турбая в Конгрессе Колумбии

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

7 июня в столице Колумбии Боготе на парламентария и потенциального кандидата в президенты страны было совершено покушение. В него выстрелил 15-летний подросток. Политик был доставлен в больницу в критическом состоянии с пулевым ранением головы.

Мигель Урибе Турбай — внук бывшего президента Колумбии Хулио Сесара Турбая Айялы. Его мать Диана Турбай работала журналисткой, в 1991 году была убита членами картеля Пабло Эскобара. В прошлом году политик заявил, что планирует баллотироваться в президенты от партии «Демократический центр». Выборы в стране пройдут в мае 2026 года.