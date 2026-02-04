«Убийство вызвало шок в Ливии и за ее пределами»

Убийство Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего ливийского лидера, широко освещается в мире. В отсутствие подробностей случившегося комментаторы обращают внимание на важную символическую роль, которую играл убитый, и вспоминают, что в свое время Запад возлагал на него большие надежды.

Фото: Ismail Zitouny / File Photo / Reuters Сейф аль-Ислам Каддафи

The New York Times (Нью-Йорк, США) Сейф аль-Ислам Каддафи, сын ливийского диктатора, убит в ходе нападения, сообщил адвокат Младший Каддафи, получивший образование в Великобритании, официально не примыкал ни к какому ливийскому правительству. Одно время казалось, что он поддерживал идею перестройки… режима своего отца, и западные правительства возлагали на него надежды. Но после того, как он присоединился к подавлению повстанцев во время восстания в 2011 году, он стал символом той же жестокости, которую творил его отец.

Yeni Safak (Стамбул, Турция) Сейф аль-Ислам Каддафи, как сообщают, убит на западе Ливии Его возможная смерть убирает из сложного политического ландшафта Ливии символическую фигуру — человека, который одновременно был объединяющим фактором для бывших сторонников режима и осужденным военным преступником, разыскиваемым Международным уголовным судом. Его убийство подчеркивает сохраняющееся беззаконие и междоусобное насилие, которые преследуют Ливию со времен падения режима Каддафи, оставляя страну разделенной между враждующими правительствами на востоке и западе.

Reuters (Лондон, Великобритания) Сейф аль-Ислам Каддафи, который подавлял несогласных, а потом пытался вернуться в политику, умер в возрасте 53 лет Ожидалось, что он будет играть на ностальгии по относительной стабильности, сохранявшейся в Ливии до поддержанного НАТО восстания 2011 года, в результате которого его отец был свергнут и наступили годы хаоса и насилия... Теперь, когда он убит, у большинства поддерживавших Каддафи группировок будет слабеть боевой дух, но гнев будет расти. В то же время одно из препятствий для проведения выборов в Ливии устранено.

The Sunday Guardian (Нью-Дели, Индия) Сын Муаммара Каддафи и некогда второй по влиятельности в Ливии после своего отца человек застрелен Убийство вызвало шок в Ливии и за ее пределами, учитывая противоречивое наследие Сейф аль-Ислама и его сохраняющееся символическое влияние спустя более десятка лет после краха режима его отца... В последние годы он все реже появлялся в публичном пространстве, что делает новость о его смерти еще более неожиданной... Убийство Сейф аль-Ислама Каддафи убирает один из последних живых символов эпохи Каддафи. Аналитики считают, что его смерть вряд ли урегулирует политические разногласия в Ливии, но она может закрыть главу, которая тянулась с 2011 года.

Подготовила Алена Миклашевская