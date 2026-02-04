Чем известен Сейф аль-Ислам Каддафи

3 февраля к югу от столицы Ливии был застрелен Сейф аль-Ислам Каддафи. Чем известен один из сыновей бывшего руководителя страны Муаммара Каддафи — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейф аль-Ислам Каддафи

Фото: Stringer / File Photo / Reuters Сейф аль-Ислам Каддафи

Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Сейф аль-Ислам Каддафи родился 25 июня 1972 года. Он был вторым сыном руководителя Ливии Муаммара Каддафи и его второй жены Сафии Фаркаш. От последней у Каддафи-старшего с 1973 по 1983 год родилось семеро детей.

В 1994 году Сейф аль-Ислам Каддафи получил степень бакалавра в области инженерных наук (по другим данным, в области архитектуры) в университете Аль-Фатех в Триполи. Позже получил степень магистра делового администрирования (MBA) в венской бизнес-школе Imadec. В 2008 году Каддафи-младший получил степень доктора философии (PhD) в Лондонской школе экономики, защитив диссертацию по теме демократизации институтов глобального управления. Художник-любитель, его картины участвовали в международных выставках.

За время обучения в Европе завел обширные связи с представителями западного бизнеса, в 2005 году удостаивался звания «Молодой глобальный лидер» от Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В 2011 году накануне революции в Ливии получил приглашение в Давос от основателя ВЭФ Клауса Шваба, которое позже было отозвано.

В 1999 году Совбез ООН стал ослаблять санкционный режим, введенный против Ливии из-за взрыва самолета над Локерби в 1988 году. Сейф аль-Ислам Каддафи играл существенную роль в потеплении отношений между Джамахирией и странами Запада. В 1998 году он основал некоммерческий фонд, в том числе сотрудничавший с Amnesty International и Human Rights Watch (обе признаны в РФ нежелательными организациями).

В 2003 год у реализовывал проект модернистских реформ под названием «Ливия завтрашнего дня». Также принимал участие в процессе отказа Ливии от создания оружия массового поражения, включая ядерное, о чем официально было заявлено в том же 2003 году.

В 2008 году его многолетние переговоры с Вашингтоном привели к заключению соглашения по урегулированию взаимных претензий по жертвам ливийских террористов и бомбардировок США.

Имел репутацию реформатора в ливийской политике и главного «либерала» в семье Каддафи. В 2008 году, находясь в Ливии, заявил, что отказывается от вмешательства в государственные дела, отверг идею унаследования власти от отца, а также призвал к политическим реформам в ливийской Джамахирии. В период революции в Ливии в 2011 году вместе с отцом заявлял о готовности провести в стране свободные выборы для урегулирования кризиса, однако предложения были отвергнуты повстанцами. В июне того же года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Сейф аль-Ислама Каддафи по обвинению в преступлениях против человечности.

После убийства старшего Каддафи в октябре 2011 года был единственным членом семьи, остававшимся на территории Ливии. Получил ранения при обстреле его автоколонны авиацией НАТО. В инциденте погибли более 20 его приближенных.

В ноябре 2011 года был захвачен в плен ливийскими ополченцами при попытке выехать в Нигер.

Новое правительство в Триполи приговорило Сейф аль-Ислама Каддафи к смертной казни за военные преступления, при этом отказавшись экстрадировать его в Гаагу.

В 2016 году смертный приговор был отменен. Все это время Сейф аль-Ислам Каддафи содержался под стражей группировкой «Бригады Зинтана» в засекреченных местах на северо-западе Ливии. С тех пор в СМИ появлялись публикации о многочисленных попытках покушения на него. Среди организаторов фигурировал Халиф Хафтар, исламские радикалы и турецкая разведка.

В 2021 году Сейф аль-Ислам Каддафи в интервью The Times заявил о намерении участвовать в президентских выборах.

За несколько лет до этого он возглавил партию исламского социализма и последователей Джамахирии «Народный фронт освобождения Ливии». Критиковал как международно признанное правительство Ливии, так и режим Халифа Хафтара.

По одной из версий, Сейф аль-Ислам Каддафи был женат и имел одну дочь, однако сам он публично свой брак отрицал.