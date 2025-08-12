Колумбия вспоминает лихие девяностые

Гибель оппозиционного кандидата в президенты Колумбии Мигеля Урибе спустя два месяца после покушения на него вернула страну в период 1980–1990-х годов, когда наркокартели активно устраняли неугодных политиков. Трагедия вновь вывела в повестку дня борьбу с организованной преступностью, заодно спутав карты политикам как правого, так и левого спектра, лишив предвыборную кампанию очевидного фаворита.

Гроб с телом Мигеля Урибе был доставлен в здание Конгресса Колумбии Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Вдова Мигеля Урибе Мария Клаудия Таразона (в центре) Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Жители Боготы зажгли свечи в память об убитом политике Фото: Sergio Acero Yate / Reuters Отец Мигеля Урибе рядом с гробом сына Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Портрет Мигеля Урибе в зале заседаний Конгресса Фото: Luisa Gonzalez / File Photo / Reuters

О смерти 39-летнего сенатора правого толка Мигеля Урибе, получившего 7 июля во время агитационного митинга две пули в голову, сообщила в тот же день, 11 августа, его жена Мария Клаудия Тарасона. С момента покушения политик более девяти недель находился в тяжелом состоянии, перенеся три операции, но врачи в итоге оказались бессильны.

Напомним, смертельные ранения Урибе нанес 15-летний подросток, которого, предположительно, нанял один из колумбийских наркокартелей.

На видеозаписи задержания слышно, как стрелявший говорит, что решился на преступление ради денег для своей семьи. Помимо стрелка были арестованы еще пять человек. Власти заявили, что ищут заказчиков преступления, а Минобороны объявило награду в 3 млрд песо (более $700 тыс.) за информацию о них. К расследованию подключились также в США, Великобритании и ОАЭ.

Покушение на Урибе стало крупнейшим актом политического насилия в стране за последние десятилетия и вернуло в публичную дискуссию тему отката Колумбии к реалиям конца XX века, когда по заказу наркокартелей были убиты пятеро кандидатов в президенты.

Смерть политика стала имиджевым ударом и по действующему лидеру Густаво Петро, пришедшему к власти в 2022 году с третьей попытки, войдя в историю как первый левый президент Колумбии. После вступления в должность Петро пообещал разобраться с организованной преступностью и покончить с вооруженным конфликтом между правительственными силами и леворадикальными группировками. Гибель Урибе показала, что эти усилия не принесли ожидаемого результата.

«Смерть Мигеля ранит нас так же, как если бы он был одним из нас. Это поражение»,— заявил президент, комментируя гибель своего оппонента.

До покушения Мигель Урибе был в числе аутсайдеров президентской гонки (выборы намечены на май 2026 года, но кандидаты начали кампанию уже в начале 2025-го, чтобы добиться номинации от партии или собрать подписи для самовыдвижения) и не считался очевидной целью для устранения. В конце мая его рейтинг не дотягивал до 5%, хотя он был широко известен как один из главных критиков президента и убежденный правый. Спустя месяц после покушения он стал лидером всех опросов и практически предрешенным кандидатом от консервативного «Демократического центра».

Рост поддержки Урибе во многом можно списать не только на покушение, но и на печальную историю его семьи. Его мать, известная журналистка Диана Турбай, была похищена по приказу наркобарона Пабло Эскобара, проведя в плену более пяти месяцев. Она погибла в 1991 году из-за провала операции по ее спасению. На тот момент Урибе было пять лет. Он не раз говорил в интервью, что именно ее гибель подтолкнула его к политике: «Если моя мать была готова отдать свою жизнь за правое дело, как я мог не сделать то же самое в жизни и в политике?»

Теперь смерть самого политика меняет расстановку сил. До покушения колумбийцев больше всего волновали коррупция (правительство Петро также замешано в одном из скандалов), состояние здравоохранения, высокий уровень преступности и наркоторговли. Теперь же борьба с насилием вышла на первый план.

Еще до атаки на Урибе более 45% граждан были готовы голосовать за оппозицию, а сторонников правительственного кандидата было чуть более 30%. Эта тенденция, по мнению экспертов, лишь укрепится.

При этом официальное выдвижение кандидатов от партий состоится лишь в начале 2026 года, но претендентам уже сейчас придется менять стратегию. После гибели Урибе в Колумбии не осталось явного фаворита, а политическая жизнь страны вступает в фазу крайней турбулентности.

Вероника Вишнякова