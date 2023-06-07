Джамахирительный человек

Точная дата рождения ливийского революционера и диктатора Муаммара Каддафи неизвестна, по одной из распространенных версий, он появился на свет 7 июня 1942 года в пустыне недалеко от города Сирт. Будучи офицером армии, в 1969 году вместе с соратниками совершил бескровный военный переворот и установил новый политический режим — Джамахирию. Он был известен своими афористичными высказываниями и экстравагантными нарядами. Как выглядел и что говорил Каддафи за время правления — в фотогалерее «Ъ».
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