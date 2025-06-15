Дональду Трампу устроили грустный праздник

14 июня по задумке Дональда Трампа должно было стать праздником, воспевающим одновременно силу американского оружия и величие действующего американского президента: в этот день армия США отмечала свой 250-летний юбилей, а глава Белого дома — 79-й день рождения. Однако этот знаменательный день был омрачен сразу несколькими неприятными событиями. Мощный обмен ударами между Израилем и Ираном, вызвавший огромный международный резонанс, отвлек на себя внимание прессы. Тем временем в Миннесоте были застрелены член Палаты представителей США и ее муж, а по всей стране прокатились протесты против политики президента. Парад все-таки состоялся, но вряд ли Дональд Трамп ожидал, что информационный контекст, в котором он будет проходить, окажется настолько негативным. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

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Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

В субботу Америка следила не столько за парадом по случаю 250-летия вооруженных сил США, который, по заверениям Белого дома, совершенно случайно совпал с днем рождения президента, сколько за тревожными новостями с Ближнего Востока. На этом фоне Дональд Трамп вместо поздравлений получил изрядную долю критики в свой адрес — причем не только от политических оппонентов, но и от лояльных ему правых политиков и комментаторов. Они заявляли, что безоговорочная поддержка президентом Трампом Израиля в его противостоянии с Ираном противоречит принципу «Америка прежде всего» и национальным интересам США. Такую точку зрения выразили, в частности, известный журналист Такер Карлсон и конгрессвумен правого толка Марджори Тейлор Грин, считавшаяся безоглядно преданной Дональду Трампу.

Настроение президенту США наверняка не поднимала и возникшая неопределенность вокруг парада: за день до него начали появляться сообщения со ссылкой на Пентагон, что проведению мероприятия может помешать вашингтонская погода. Впрочем, несмотря на мрачное небо над столицей, военный парад все же состоялся.

Последний подобный парад прошел в честь окончания первой войны в Персидском заливе в 1991 году, и потому многие американцы устремились посмотреть на редкое для Вашингтона зрелище.

В параде участвовали тысячи военнослужащих, бронетехника, включая танки Abrams и БМП Stryker, гаубицы M777, несколько эскадрилий самолетов.

В 18:30 по местному времени действо началось с прохода и пролета техники времен Второй мировой войны, а также с шествия солдат в форме того времени. Но то ли выучка была не та, а может, из-за 30-градусной жары и высокой влажности — шагали солдаты неровным строем и, похоже, без особого энтузиазма. С трибуны за ними сквозь пуленепробиваемое стекло наблюдали Дональд Трамп с супругой и глава Пентагона Пит Хегсет. В их лицах явно угадывалось напряжение — демонстрация силы американского оружия никак не могла отвлечь их от тяжелых мыслей о вероятности глобального конфликта и о том, что это оружие, возможно, придется скоро применить.

Зато энтузиазма хватало по другую сторону политических баррикад. День рождения Дональду Трампу с упоением портили американские активисты. 14 июня по всей стране прокатились многотысячные митинги, которые стали логичным продолжением событий в Лос-Анджелесе. Протесты захватили все 50 американских штатов и порядка 2 тыс. населенных пунктов, включая Нью-Йорк, Филадельфию, Чикаго, Атланту, Даллас и Денвер. Согласно карте, заранее предоставленной прессе организаторами, только в Индиане было запланировано около трех десятков мероприятий.

К демонстрантам, впервые вышедшим на протесты против политики Дональда Трампа под лозунгом «Нет королям!», присоединились активисты, которые уже выступали против президента в начале апреля и во время его первого срока. Тогда они боролись за право на аборты и ограничение права на владение огнестрельным оружием. Теперь люди протестовали против высылки нелегальных мигрантов и привлечения Национальной гвардии к подавлению протестов в Лос-Анджелесе без согласия губернатора Калифорнии.

Фотогалерея «Нет королям» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Портрет президента США Дональда Трампа в короне и мантии в Атланте Фото: Alyssa Pointer / Reuters Надувная фигура президента Трампа на митинге в Лос-Анджелесе Фото: Daniel Cole / Reuters Митингующие с плакатом «Трамп должен уйти сейчас» в Вашингтоне Фото: Jose Luis Magana / AP Митингующий с плакатом в Атланте Фото: Alyssa Pointer / Reuters Участники демонстрации у башни Трампа в Чикаго Фото: Dylan Martinez / Reuters Демонстрант в шляпе «Разыскивается Трамп» Фото: Kevin Lamarque / Reuters В Сан-Франциско протестующие выстроились в надпись «Нет королям» Фото: Santiago Mejia / San Francisco Chronicle / AP Митинг в Нью-Йорке Фото: Eduardo Munoz / Reuters В Лос-Анжелесе в акции был задействован даже самолет Фото: David Ryder / Reuters Дональд Трамп присутствовал на митингах в разных обличиях Фото: Alex Brandon / AP Протестующий под зонтом с надписью «Трамп должен уйти сейчас» Фото: Evan Vucci / AP Протестующие с плакатами во Франкфурте, Германия Фото: Boris Roessler / dpa / AP Плакаты в Вирджинии Фото: Kevin Lamarque / Reuters В Лос-Анджелесе Трампа сравнили с лидером КНДР Ким Чен Ыном Фото: Pilar Olivares / Reuters Демонстрант проезжает мимо Белого дома в Вашингтоне Фото: Matt Slocum / AP Протестующий в маске Трампа в Нью-Йорке Фото: Eduardo Munoz / Reuters Митинг в Лос-Анджелесе Фото: Mike Blake / Reuters Акция в Берлине Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Митингующие по-разному выражали чувства к нынешнему президенту США Фото: Dylan Martinez / Reuters Животные тоже приняли участие в демонстрациях

На фото: боксер в Лондоне Фото: Joanna Chan / AP Митинг в Вашингтоне Фото: Alex Brandon / AP Участники акций примеряли на себя разные аллегоричные образы Фото: Alex Brandon / AP В Вашингтоне появились флаги КНДР Фото: Evan Vucci / AP В Филадельфии напомнили и о союзе Трампа с миллиардером Илоном Маском Фото: Lee Smith / Reuters Демонстрации в Чикаго Фото: Octavio Jones / Reuters Митингующие заполнили парк Лафайет в Вашингтоне Фото: Matt Slocum / AP Следующая фотография 1 / 26 Портрет президента США Дональда Трампа в короне и мантии в Атланте Фото: Alyssa Pointer / Reuters Надувная фигура президента Трампа на митинге в Лос-Анджелесе Фото: Daniel Cole / Reuters Митингующие с плакатом «Трамп должен уйти сейчас» в Вашингтоне Фото: Jose Luis Magana / AP Митингующий с плакатом в Атланте Фото: Alyssa Pointer / Reuters Участники демонстрации у башни Трампа в Чикаго Фото: Dylan Martinez / Reuters Демонстрант в шляпе «Разыскивается Трамп» Фото: Kevin Lamarque / Reuters В Сан-Франциско протестующие выстроились в надпись «Нет королям» Фото: Santiago Mejia / San Francisco Chronicle / AP Митинг в Нью-Йорке Фото: Eduardo Munoz / Reuters В Лос-Анжелесе в акции был задействован даже самолет Фото: David Ryder / Reuters Дональд Трамп присутствовал на митингах в разных обличиях Фото: Alex Brandon / AP Протестующий под зонтом с надписью «Трамп должен уйти сейчас» Фото: Evan Vucci / AP Протестующие с плакатами во Франкфурте, Германия Фото: Boris Roessler / dpa / AP Плакаты в Вирджинии Фото: Kevin Lamarque / Reuters В Лос-Анджелесе Трампа сравнили с лидером КНДР Ким Чен Ыном Фото: Pilar Olivares / Reuters Демонстрант проезжает мимо Белого дома в Вашингтоне Фото: Matt Slocum / AP Протестующий в маске Трампа в Нью-Йорке Фото: Eduardo Munoz / Reuters Митинг в Лос-Анджелесе Фото: Mike Blake / Reuters Акция в Берлине Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Митингующие по-разному выражали чувства к нынешнему президенту США Фото: Dylan Martinez / Reuters Животные тоже приняли участие в демонстрациях

На фото: боксер в Лондоне Фото: Joanna Chan / AP Митинг в Вашингтоне Фото: Alex Brandon / AP Участники акций примеряли на себя разные аллегоричные образы Фото: Alex Brandon / AP В Вашингтоне появились флаги КНДР Фото: Evan Vucci / AP В Филадельфии напомнили и о союзе Трампа с миллиардером Илоном Маском Фото: Lee Smith / Reuters Демонстрации в Чикаго Фото: Octavio Jones / Reuters Митингующие заполнили парк Лафайет в Вашингтоне Фото: Matt Slocum / AP Смотреть

К тому же парад в Вашингтоне в субботу, как написала New York Times со ссылкой на организаторов протестов, виделся последним не как чествование вооруженных сил США, а как «демонстрация доминирования», схожая с военными парадами, которые устраивают «диктаторы за рубежом». В целом коалиция активистов, стоящая за акцией «Нет королям!», назвала субботу «днем неповиновения», направленным против того, что они считают авторитарными замашками Дональда Трампа.

Сам президент с такой характеристикой в свой адрес категорически не согласился, заявив, что «не чувствует себя королем». Он парировал, что ему «приходится проходить через ад, чтобы провести что-то» через Конгресс.

Когда в среду журналисты спросили у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, не будет ли Дональд Трамп препятствовать мирным протестам, она назвала этот вопрос «глупым», поскольку «президент полностью поддерживает мирные протесты» и Первую поправку к Конституции, но не «насилие любого рода». В связи с этим администрация пообещала жесткий ответ в случае, если протестующие посмеют силой сорвать парад.

Демократическая верхушка увидела в протестах хороший повод консолидировать партию и направить избирателям-демократам, разочарованным в функционерах, хоть какой-то месседж.

За несколько дней до протестов губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого называют одним из главных претендентов на президентскую номинацию от Демократической партии в 2028 году, выступил с посланием в духе «демократия в опасности», направленным против президента и адресованным всей американской аудитории.

«Речь идет не только о протестах здесь, в Лос-Анджелесе. Когда Дональд Трамп добивался… полномочий командовать Национальной гвардией, он распространил этот приказ на каждый штат в этой стране. Речь идет обо всех нас. Речь идет о вас. Калифорния может быть первой, но этим явно не закончится. На очереди другие штаты. Демократия на очереди. Демократия подвергается нападкам прямо у нас на глазах. Момент, которого мы боялись, настал»,— взывал он к американцам.

В открытое противостояние с администрацией Трампа вступил и калифорнийский сенатор Алекс Падилла, который пытался в четверг задать вопрос во время пресс-конференции министру внутренней безопасности Кристи Ноэм в Лос-Анджелесе.

Манеры сенатора возмутили министра, из-за чего сотрудники ее охраны грубо вывели законодателя из зала, повалили на землю и надели наручники.

Это привело в ярость многих демократов. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выступил с пламенной речью: «Я только что увидел нечто, от чего у меня скрутило живот,— избиение сенатора Соединенных Штатов. Нам нужны немедленные ответы на то, что, черт возьми, произошло».

Обстановка перед митингами еще больше накалилась, когда накануне ночью были застрелены конгрессвумен-демократ из Миннесоты Мелисса Хортман и ее муж. Произошло также нападение на местного сенатора и его жену, которые получили огнестрельные ранения.

Власти Миннесоты заявили, что это были «целевые» нападения на политических деятелей и их семьи. В связи с произошедшим власти также рекомендовали гражданам не собираться в группы, опасаясь, что у нападавшего, разыскиваемого полицией, имеются сообщники, которые могут устроить стрельбу во время акций протеста. Дональд Трамп, со своей стороны, резко осудил случившееся, отметив, что в американской политике нет места насилию. А американская общественность в этот момент замерла в тревожном ожидании, какие еще плохие новости принесет этот день.

К счастью, больше ничего ужасного в Америке в субботу не случилось. Хотя протестующие и заполнили площади, улицы и парки по всей стране, они ограничились лишь призывами защитить американскую демократию от президента и к насилию не прибегали. За исключением Лос-Анджелеса, где произошли незначительные стычки с полицией, протесты были в основном мирными.

В Хьюстоне, например, некоторые демонстранты даже раздавали цветы полицейским, которые обеспечивали их безопасность по мере прохождения маршрута.

Выступающие на митинге у здания Капитолия в Сент-Поле, штат Миннесота, отдали дань уважения погибшей Мелиссе Хортман. Некоторые митинги, в частности в Калифорнии и Северной Каролине, к вечеру стали походить на танцевальные вечеринки и к моменту, когда в Вашингтоне залпы салюта подвели итог военному параду, практически все протесты завершились. Вероятно, все в Америке в этот день, независимо от партийной принадлежности, просто хотели сохранения хрупкого мира.