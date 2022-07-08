Абэ, братцы, Абэ

Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время предвыборного митинга потрясло весь мир. На Востоке и Западе единодушны: ушел неординарный политик, много сделавший как для своей страны, так и для международных отношений. Несмотря на непростые отношения Москвы и Токио, президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным господина Абэ. Ни с одним японским лидером у Москвы не было столь близких контактов, которые, правда, так и не привели к подписанию мирного договора между Россией и Японией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-премьера Японии Синдзо Абэ на носилках везут в больницу

Фото: Reuters Экс-премьера Японии Синдзо Абэ на носилках везут в больницу

Фото: Reuters

В пятницу утром бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ принимал участие в митинге в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента, запланированными на 10 июля. Он стоял на небольшой трибуне, установленной на городском перекрестке, и произносил речь в окружении своих сторонников и охраны, когда прозвучали выстрелы. Политик получил ранения в спину. В больнице, куда Синдзо Абэ доставили на вертолете, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

Убийцей экс-премьера оказался 41-летний бывший моряк японских Сил самообороны Тэцуя Ямагами. По его словам, ему не нравились политика и поведение Синдзо Абэ. В ходе допроса убийца добавил, что испытывает неприязнь к определенной группе лиц, в которую входил экс-премьер. Другие подробности следствие пока не разглашает. Смерть Абэ стала шестым случаем убийства политика в Японии после Второй мировой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Синдзо Абэ лежит на земле после нападения в Наре Фото: Reuters Задержание бывшего моряка японских Сил самообороны Тэцуя Ямагами, который, предположительно, открыл стрельбу в Наре Фото: Reuters Люди молятся у импровизированного мемориала на месте стрельбы в Синдзо Абэ Фото: Hiro Komae / AP Следующая фотография 1 / 3 Синдзо Абэ лежит на земле после нападения в Наре Фото: Reuters Задержание бывшего моряка японских Сил самообороны Тэцуя Ямагами, который, предположительно, открыл стрельбу в Наре Фото: Reuters Люди молятся у импровизированного мемориала на месте стрельбы в Синдзо Абэ Фото: Hiro Komae / AP

Синдзо Абэ был неординарным политиком для Японии, зачастую не скрывавшим своих чувств и эмоций на публике. Он возглавлял Либерально-демократическую партию (ЛДП) и правительство Японии с 2006 по 2007 год, став самым молодым главой правительства страны в послевоенные годы, а также с 2012 по 2020 год, когда он побил все рекорды непрерывного пребывания в должности главы правительства. В ноябре 2021 года, через год после отставки, причиной которой стало состояние здоровья, господин Абэ возглавил крупнейшую фракцию внутри ЛДП и по-прежнему оставался самым ярким лицом партии.

В политику Синдзо Абэ пришел по наследству. Его дед Нобусукэ Киси был министром промышленности во время Второй мировой войны, а после капитуляции Японии в 1945 году попал в тюрьму как военный преступник, но так и не был осужден. С 1957 по 1960 год он возглавлял правительство и обеспечил утверждение договора о военно-политическом союзе с США. Двоюродный дедушка Синдзо Абэ — Эйсаку Сато — тоже занимал пост главы правительства и получил Нобелевскую премию мира за отказ Токио от ядерного оружия. А отец экс-премьера Синтаро Абэ в 1980-е годы возглавлял МИД Японии и был одним из лидеров ЛДП. «Я усвоил, что быть политиком — нелегкая работа. Мой отец пытался добиться прогресса в мирном договоре с Советским Союзом. В то время он страдал от рака последней стадии, но поехал в Москву в сильный мороз. От моего отца я узнал, что вам, возможно, придется рискнуть собственной жизнью, чтобы войти в историю»,— говорил господин Абэ. Слова оказались пророческими.

В Японии Синдзо Абэ запомнился своими экономическими реформами, получившими название «абэномика». В результате страна вошла в период длительного, хотя и умеренного хозяйственного роста.

Но все его успехи во многом перечеркнула вспышка коронавируса. Господин Абэ также выступал за максимальное сближение с США, пересмотр пацифистских положений послевоенной конституции Японии, резкое наращивание военного потенциала.

Уходя в отставку, он сожалел, что не успел завершить все задуманное: изменить конституцию, добиться прогресса на переговорах с КНДР о возвращении японских граждан, которые, как считают в Токио, были похищены спецслужбами Пхеньяна в 1980-х годах, а также заключить мирный договор с Россией. «Мне очень жаль, что мы не решили проблему мирного договора и вопрос изменения конституции. То, что я ухожу, не закончив эти дела, разрывает мне сердце»,— говорил господин Абэ перед отставкой.

Напомним, в ходе Ялтинской конференции в феврале 1945 года руководитель советского государства Иосиф Сталин дал обещание союзникам объявить войну Японии через два-три месяца после окончания боевых действий в Европе при условии возвращения СССР Курильских островов и Южного Сахалина. 9 августа 1945 года дипломатические отношения между Москвой и Токио были прерваны и СССР объявил Японии войну. После капитуляции Японии дипотношения не восстановились. С начала 1950-х годов японское правительство при поддержке США начало оспаривать право СССР на обладание островами Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Тем не менее в октябре 1956 года СССР и Япония подписали декларацию, предусматривавшую прекращение состояния войны и восстановление дипломатических и консульских отношений, а также обязались продолжить переговоры о заключении мирного договора. Но вопрос так и остался нерешенным.

Синдзо Абэ пытался переломить ситуацию. «Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость, возьмем на себя ответственность, преодолеем трудности и оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал. Давай поставим точку в ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет, и вместе начнем новую эпоху российско-японских отношений, которая продлится еще 70 лет» — с такими словами Синдзо Абэ обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время пленарного заседания Восточного экономического форума в сентябре 2016 года.

Это выступление, в том числе и переход на «ты», стали заявкой на совершенно новое качество отношений Токио и Москвы, когда решение территориального спора перестало быть обязательным условием для развития отношений. Тогда же японский премьер представил план сотрудничества с РФ из восьми пунктов, которые должны были помочь «сделать Дальний Восток азиатской экспортной базой» и преобразить экономику РФ.

Впрочем, это не помогло добиться компромисса с Россией в вопросе Курильских островов, и в ближайшей перспективе ситуация вряд ли изменится. После того как Япония присоединилась к антироссийским санкциям из-за Украины, Москва отказалась от ведения переговоров с Токио о статусе Курильских островов и заключении мирного договора. В апреле Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные». Москва обвинила Токио в реваншизме. Впрочем, Синдзо Абэ формально уже не имел к этому никакого отношения, оставив о себе добрые воспоминания среди политической элиты России.

«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами»,— написал в телеграмме соболезнования семье убитого политика президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что поддерживал с Синдзо Абэ «регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества».

Владимир Путин и Синдзо Абэ встречались более 25 раз, провели около десяти международных разговоров. И, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, хорошие отношения между ними сложились благодаря тому, что экс-премьер хоть и отстаивал интересы своей страны, но делал это за столом переговоров. «Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, они в открытую говорят, что предпочитают отстаивать интересы на поле боя»,— указал он.

Председатель «Единой России», заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Синдзо Абэ одним из немногих японских политиков, кто выступал «за последовательное развитие и углубление связей с Россией на всех уровнях». В МИД РФ заявили, что покойный был выдающимся политическим деятелем, который внес «неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений во всех областях».

Оплакивают Синдзо Абэ и в других странах мира. Индия и Бразилия объявили траур в знак уважения к экс-премьеру Японии. «Я ошеломлен, возмущен и глубоко опечален известием о том, что мой друг Синдзо Абэ, бывший премьер-министр Японии, был застрелен во время предвыборной кампании. Это трагедия для Японии и для всех, кто его знал»,— заявил президент США Джо Байден. «Япония теряет великого премьер-министра, который посвятил жизнь своей стране и работал над восстановлением баланса в мире»,— написал в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон. В том же духе выразились и другие международные лидеры. «Яркий, экстраординарный, замечательный человек» — те из немногих эпитетов, которые звучали в пятницу в адрес господина Абэ.

Марианна Беленькая