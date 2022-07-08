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Абэ, братцы, Абэ

Экс-премьер Японии был убит во время предвыборного митинга

Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время предвыборного митинга потрясло весь мир. На Востоке и Западе единодушны: ушел неординарный политик, много сделавший как для своей страны, так и для международных отношений. Несмотря на непростые отношения Москвы и Токио, президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным господина Абэ. Ни с одним японским лидером у Москвы не было столь близких контактов, которые, правда, так и не привели к подписанию мирного договора между Россией и Японией.

Экс-премьера Японии Синдзо Абэ на носилках везут в больницу

Экс-премьера Японии Синдзо Абэ на носилках везут в больницу

Фото: Reuters

Экс-премьера Японии Синдзо Абэ на носилках везут в больницу

Фото: Reuters

В пятницу утром бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ принимал участие в митинге в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента, запланированными на 10 июля. Он стоял на небольшой трибуне, установленной на городском перекрестке, и произносил речь в окружении своих сторонников и охраны, когда прозвучали выстрелы. Политик получил ранения в спину. В больнице, куда Синдзо Абэ доставили на вертолете, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

Убийцей экс-премьера оказался 41-летний бывший моряк японских Сил самообороны Тэцуя Ямагами. По его словам, ему не нравились политика и поведение Синдзо Абэ. В ходе допроса убийца добавил, что испытывает неприязнь к определенной группе лиц, в которую входил экс-премьер. Другие подробности следствие пока не разглашает. Смерть Абэ стала шестым случаем убийства политика в Японии после Второй мировой войны.

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Синдзо Абэ лежит на земле после нападения в Наре

Синдзо Абэ лежит на земле после нападения в Наре

Фото: Reuters

Задержание бывшего моряка японских Сил самообороны Тэцуя Ямагами, который, предположительно, открыл стрельбу в Наре

Задержание бывшего моряка японских Сил самообороны Тэцуя Ямагами, который, предположительно, открыл стрельбу в Наре

Фото: Reuters

Люди молятся у импровизированного мемориала на месте стрельбы в Синдзо Абэ

Люди молятся у импровизированного мемориала на месте стрельбы в Синдзо Абэ

Фото: Hiro Komae / AP

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Синдзо Абэ лежит на земле после нападения в Наре

Фото: Reuters

Задержание бывшего моряка японских Сил самообороны Тэцуя Ямагами, который, предположительно, открыл стрельбу в Наре

Фото: Reuters

Люди молятся у импровизированного мемориала на месте стрельбы в Синдзо Абэ

Фото: Hiro Komae / AP

Синдзо Абэ был неординарным политиком для Японии, зачастую не скрывавшим своих чувств и эмоций на публике. Он возглавлял Либерально-демократическую партию (ЛДП) и правительство Японии с 2006 по 2007 год, став самым молодым главой правительства страны в послевоенные годы, а также с 2012 по 2020 год, когда он побил все рекорды непрерывного пребывания в должности главы правительства. В ноябре 2021 года, через год после отставки, причиной которой стало состояние здоровья, господин Абэ возглавил крупнейшую фракцию внутри ЛДП и по-прежнему оставался самым ярким лицом партии.

В политику Синдзо Абэ пришел по наследству. Его дед Нобусукэ Киси был министром промышленности во время Второй мировой войны, а после капитуляции Японии в 1945 году попал в тюрьму как военный преступник, но так и не был осужден. С 1957 по 1960 год он возглавлял правительство и обеспечил утверждение договора о военно-политическом союзе с США. Двоюродный дедушка Синдзо Абэ — Эйсаку Сато — тоже занимал пост главы правительства и получил Нобелевскую премию мира за отказ Токио от ядерного оружия. А отец экс-премьера Синтаро Абэ в 1980-е годы возглавлял МИД Японии и был одним из лидеров ЛДП. «Я усвоил, что быть политиком — нелегкая работа. Мой отец пытался добиться прогресса в мирном договоре с Советским Союзом. В то время он страдал от рака последней стадии, но поехал в Москву в сильный мороз. От моего отца я узнал, что вам, возможно, придется рискнуть собственной жизнью, чтобы войти в историю»,— говорил господин Абэ. Слова оказались пророческими.

В Японии Синдзо Абэ запомнился своими экономическими реформами, получившими название «абэномика». В результате страна вошла в период длительного, хотя и умеренного хозяйственного роста.

Но все его успехи во многом перечеркнула вспышка коронавируса. Господин Абэ также выступал за максимальное сближение с США, пересмотр пацифистских положений послевоенной конституции Японии, резкое наращивание военного потенциала.

Уходя в отставку, он сожалел, что не успел завершить все задуманное: изменить конституцию, добиться прогресса на переговорах с КНДР о возвращении японских граждан, которые, как считают в Токио, были похищены спецслужбами Пхеньяна в 1980-х годах, а также заключить мирный договор с Россией. «Мне очень жаль, что мы не решили проблему мирного договора и вопрос изменения конституции. То, что я ухожу, не закончив эти дела, разрывает мне сердце»,— говорил господин Абэ перед отставкой.

Напомним, в ходе Ялтинской конференции в феврале 1945 года руководитель советского государства Иосиф Сталин дал обещание союзникам объявить войну Японии через два-три месяца после окончания боевых действий в Европе при условии возвращения СССР Курильских островов и Южного Сахалина. 9 августа 1945 года дипломатические отношения между Москвой и Токио были прерваны и СССР объявил Японии войну. После капитуляции Японии дипотношения не восстановились. С начала 1950-х годов японское правительство при поддержке США начало оспаривать право СССР на обладание островами Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Тем не менее в октябре 1956 года СССР и Япония подписали декларацию, предусматривавшую прекращение состояния войны и восстановление дипломатических и консульских отношений, а также обязались продолжить переговоры о заключении мирного договора. Но вопрос так и остался нерешенным.

Синдзо Абэ пытался переломить ситуацию. «Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость, возьмем на себя ответственность, преодолеем трудности и оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал. Давай поставим точку в ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет, и вместе начнем новую эпоху российско-японских отношений, которая продлится еще 70 лет» — с такими словами Синдзо Абэ обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время пленарного заседания Восточного экономического форума в сентябре 2016 года.

Это выступление, в том числе и переход на «ты», стали заявкой на совершенно новое качество отношений Токио и Москвы, когда решение территориального спора перестало быть обязательным условием для развития отношений. Тогда же японский премьер представил план сотрудничества с РФ из восьми пунктов, которые должны были помочь «сделать Дальний Восток азиатской экспортной базой» и преобразить экономику РФ.

Чем известен Синдзо Абэ

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Впрочем, это не помогло добиться компромисса с Россией в вопросе Курильских островов, и в ближайшей перспективе ситуация вряд ли изменится. После того как Япония присоединилась к антироссийским санкциям из-за Украины, Москва отказалась от ведения переговоров с Токио о статусе Курильских островов и заключении мирного договора. В апреле Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные». Москва обвинила Токио в реваншизме. Впрочем, Синдзо Абэ формально уже не имел к этому никакого отношения, оставив о себе добрые воспоминания среди политической элиты России.

«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами»,— написал в телеграмме соболезнования семье убитого политика президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что поддерживал с Синдзо Абэ «регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества».

Владимир Путин и Синдзо Абэ встречались более 25 раз, провели около десяти международных разговоров. И, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, хорошие отношения между ними сложились благодаря тому, что экс-премьер хоть и отстаивал интересы своей страны, но делал это за столом переговоров. «Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, они в открытую говорят, что предпочитают отстаивать интересы на поле боя»,— указал он.

Председатель «Единой России», заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Синдзо Абэ одним из немногих японских политиков, кто выступал «за последовательное развитие и углубление связей с Россией на всех уровнях». В МИД РФ заявили, что покойный был выдающимся политическим деятелем, который внес «неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений во всех областях».

Обозреватель «Ъ» Сергей Строкань — об убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Оплакивают Синдзо Абэ и в других странах мира. Индия и Бразилия объявили траур в знак уважения к экс-премьеру Японии. «Я ошеломлен, возмущен и глубоко опечален известием о том, что мой друг Синдзо Абэ, бывший премьер-министр Японии, был застрелен во время предвыборной кампании. Это трагедия для Японии и для всех, кто его знал»,— заявил президент США Джо Байден. «Япония теряет великого премьер-министра, который посвятил жизнь своей стране и работал над восстановлением баланса в мире»,— написал в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон. В том же духе выразились и другие международные лидеры. «Яркий, экстраординарный, замечательный человек» — те из немногих эпитетов, которые звучали в пятницу в адрес господина Абэ.

Марианна Беленькая

Фотогалерея

Громкие убийства мировых лидеров

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28 июня 1914 года в Сараево был застрелен эрцгерцог и наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд. Убийца, сербский националист и сторонник независимости Боснии и Герцеговины Гаврило Принцип был приговорен к 20 годам каторги, умер в заключении от туберкулеза. Убийство эрцгерцога стало формальным поводом для начала Первой мировой войны

28 июня 1914 года в Сараево был застрелен эрцгерцог и наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд. Убийца, сербский националист и сторонник независимости Боснии и Герцеговины Гаврило Принцип был приговорен к 20 годам каторги, умер в заключении от туберкулеза. Убийство эрцгерцога стало формальным поводом для начала Первой мировой войны

Фото: Wikipedia

8 ноября 1933 года во время торжественной церемонии в лицее «Неджат» был застрелен король Афганистана Мухаммед Надир-шах. Убийцей стал 19-летний учащийся Абдул Халид Хазар, не согласный с политикой короля, в том числе с гонениями на интеллектуальную элиту страны. Вскоре после убийства он был арестован и четвертован, а его родственники, включая отца и дядю, повешены

8 ноября 1933 года во время торжественной церемонии в лицее «Неджат» был застрелен король Афганистана Мухаммед Надир-шах. Убийцей стал 19-летний учащийся Абдул Халид Хазар, не согласный с политикой короля, в том числе с гонениями на интеллектуальную элиту страны. Вскоре после убийства он был арестован и четвертован, а его родственники, включая отца и дядю, повешены

Фото: Wikipedia

Надир-шах не стал последним правителем Афганистана, умершим не по естественным причинам. 28 апреля 1978 года участниками переворота и членами Народно-демократической партии был застрелен президент и премьер-министр Афганистана Мухаммед Дауд

Надир-шах не стал последним правителем Афганистана, умершим не по естественным причинам. 28 апреля 1978 года участниками переворота и членами Народно-демократической партии был застрелен президент и премьер-министр Афганистана Мухаммед Дауд

Фото: James A. Cudney / Wikipedia

Судьба его преемника, пришедшего к власти в ходе Саурской революции, Нур Мохаммада Тараки также не сложилась успешно: коммунистически настроенный премьер-министр был смещен со своего поста спустя год, а 9 октября 1979 года был задушен офицерами. 12 декабря того же года было принято решение о вводе советских войск в Афганистан

Судьба его преемника, пришедшего к власти в ходе Саурской революции, Нур Мохаммада Тараки также не сложилась успешно: коммунистически настроенный премьер-министр был смещен со своего поста спустя год, а 9 октября 1979 года был задушен офицерами. 12 декабря того же года было принято решение о вводе советских войск в Афганистан

Фото: Фотохроника ТАСС / Соболев Валентин

Следующий глава Афганистана Хафизулла Амин скончался в результате штурма резиденции «Тадж-бек», организованного советскими военными. Он был застрелен (по другой версии — покончил с собой), место захоронения неизвестно

Следующий глава Афганистана Хафизулла Амин скончался в результате штурма резиденции «Тадж-бек», организованного советскими военными. Он был застрелен (по другой версии — покончил с собой), место захоронения неизвестно

Фото: АДН - ТАСС

22 ноября 1963 года в Далласе был смертельно ранен выстрелом из винтовки президент США Джон Кеннеди. Несмотря на то, что убийцей был признан Ли Харви Освальд, споры об организаторах и обстоятельствах смерти Кеннеди не утихают до сих пор

22 ноября 1963 года в Далласе был смертельно ранен выстрелом из винтовки президент США Джон Кеннеди. Несмотря на то, что убийцей был признан Ли Харви Освальд, споры об организаторах и обстоятельствах смерти Кеннеди не утихают до сих пор

Фото: Reuters

20 декабря 1973 года в Мадриде в результате взрыва скончался премьер-министр Испании Луис Карреро Бланко. Организаторами и исполнителями теракта стали члены баскской националистической организации ЭТА. В истории Испании это стало пятым убийством премьер-министра. Ранее главы правительства лишались жизни в результате покушений в 1870, 1897, 1912 и 1921 годах

20 декабря 1973 года в Мадриде в результате взрыва скончался премьер-министр Испании Луис Карреро Бланко. Организаторами и исполнителями теракта стали члены баскской националистической организации ЭТА. В истории Испании это стало пятым убийством премьер-министра. Ранее главы правительства лишались жизни в результате покушений в 1870, 1897, 1912 и 1921 годах

Фото: ТАСС / Keystone Pictures USA / ZUMAPRESS

26 октября 1979 года президент Южной Кореи Пак Чон Хи был застрелен главой разведки Кимом Джэ Гю. Убийству предшествовали массовые демонстрации недовольных режимом. На суде Ким Джэ Гю заявил, что президент был «препятствием для демократии», а сам он действовал из «патриотических мотивов». Убийца был повешен

26 октября 1979 года президент Южной Кореи Пак Чон Хи был застрелен главой разведки Кимом Джэ Гю. Убийству предшествовали массовые демонстрации недовольных режимом. На суде Ким Джэ Гю заявил, что президент был «препятствием для демократии», а сам он действовал из «патриотических мотивов». Убийца был повешен

Фото: Reuters / The Saenuri Party

6 октября 1981 года на военном параде в Каире был убит президент Египта Анвар ас-Садат. Убийство осуществили члены исламистских группировок «Аль-Гамаа аль-исламийя» и «Египетский исламский джихад». Заговорщики были расстреляны в апреле 1982 года

6 октября 1981 года на военном параде в Каире был убит президент Египта Анвар ас-Садат. Убийство осуществили члены исламистских группировок «Аль-Гамаа аль-исламийя» и «Египетский исламский джихад». Заговорщики были расстреляны в апреле 1982 года

Фото: Reuters

31 октября 1984 года в Нью-Дели собственными телохранителями-сикхами была застрелена премьер-министр Индии Индира Ганди. Заговор стал ответом на военную операцию «Голубая звезда», в ходе которой в июне 1984 года в Золотом храме были ликвидированы сикхские сепаратисты. Известие о ее кончине спровоцировало погромы в сикхских районах

31 октября 1984 года в Нью-Дели собственными телохранителями-сикхами была застрелена премьер-министр Индии Индира Ганди. Заговор стал ответом на военную операцию «Голубая звезда», в ходе которой в июне 1984 года в Золотом храме были ликвидированы сикхские сепаратисты. Известие о ее кончине спровоцировало погромы в сикхских районах

Фото: AP / R. K. Sharma

Раджив Ганди, возглавивший правительство после смерти своей матери, был убит 21 мая 1991 года участницей террористической организации «Тигры освобождения Тамил-Илама»

Раджив Ганди, возглавивший правительство после смерти своей матери, был убит 21 мая 1991 года участницей террористической организации «Тигры освобождения Тамил-Илама»

Фото: AP

28 февраля 1986 года в Стокгольме был застрелен премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Мотивы и исполнители убийства не были раскрыты. Основным подозреваемым стал Кристер Петтерссон, осужденный к пожизненному заключению, однако позже он был оправдан

28 февраля 1986 года в Стокгольме был застрелен премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Мотивы и исполнители убийства не были раскрыты. Основным подозреваемым стал Кристер Петтерссон, осужденный к пожизненному заключению, однако позже он был оправдан

Фото: AP / Borje Thuresson

6 апреля 1994 года при подлете к аэропорту Кигали был сбит самолет, на борту которого находился президент Руанды Жювеналь Хабиаримана. Вместе с ними был убит также ряд высокопоставленных членов правительства. В тот же день начались массовые убийства представителей народности тутси, послужившие началу геноцида в Руанде

6 апреля 1994 года при подлете к аэропорту Кигали был сбит самолет, на борту которого находился президент Руанды Жювеналь Хабиаримана. Вместе с ними был убит также ряд высокопоставленных членов правительства. В тот же день начались массовые убийства представителей народности тутси, послужившие началу геноцида в Руанде

Фото: AP / Michael Lipchitz

Вместе с президентом Руанды на борту сбитого самолета погиб также глава Бурунди Сиприен Нтарьямира

Вместе с президентом Руанды на борту сбитого самолета погиб также глава Бурунди Сиприен Нтарьямира

Фото: Reuters

4 ноября 1995 года после выступления на митинге в поддержку урегулирования израильско-палестинского конфликта был застрелен премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. Убийца Игаль Амир мотивировал преступление тем, что «защищал народ Израиля от соглашений в Осло»

4 ноября 1995 года после выступления на митинге в поддержку урегулирования израильско-палестинского конфликта был застрелен премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. Убийца Игаль Амир мотивировал преступление тем, что «защищал народ Израиля от соглашений в Осло»

Фото: AP

1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах. Убийцей стал его старший сын и наследник престола Дипендра. За ужином, где присутствовала королевская семья, он в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих родных из пистолета-пулемета MP5, а сам чуть позже застрелился в саду

1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах. Убийцей стал его старший сын и наследник престола Дипендра. За ужином, где присутствовала королевская семья, он в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих родных из пистолета-пулемета MP5, а сам чуть позже застрелился в саду

Фото: Reuters

12 марта 2003 года был убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. Следствие установило, что убийцей премьера был заместитель командира отряда спецназа МВД Сербии Звездан Йованович, который хотел прекратить «выдачу сербских патриотов Гаагскому трибуналу». Всего за организацию и исполнение убийства были осуждены семь человек

12 марта 2003 года был убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. Следствие установило, что убийцей премьера был заместитель командира отряда спецназа МВД Сербии Звездан Йованович, который хотел прекратить «выдачу сербских патриотов Гаагскому трибуналу». Всего за организацию и исполнение убийства были осуждены семь человек

Фото: AP / Darko VOJINOVIC

20 октября 2011 года в Сирте при попытке покинуть осажденный город был взят в плен и в тот же день убит глава Ливии Муаммар Каддафи. Тело полковника и его ближайших сторонников было выставлено на всеобщее обозрение в холодильнике

20 октября 2011 года в Сирте при попытке покинуть осажденный город был взят в плен и в тот же день убит глава Ливии Муаммар Каддафи. Тело полковника и его ближайших сторонников было выставлено на всеобщее обозрение в холодильнике

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко  /  купить фото

20 апреля 2021 года президент Чада и бывший главнокомандующий Идрис Деби Итно скончался в бою с группировкой, вторгшейся в страну из Ливии. О смерти маршала, более 30 лет управлявшего страной, стало известно на следующий день после объявления о его очередной победе на президентских выборах

20 апреля 2021 года президент Чада и бывший главнокомандующий Идрис Деби Итно скончался в бою с группировкой, вторгшейся в страну из Ливии. О смерти маршала, более 30 лет управлявшего страной, стало известно на следующий день после объявления о его очередной победе на президентских выборах

Фото: AP / Jerome Delay

7 июля 2021 года был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Он получил смертельное ранение ночью во время нападения неизвестных на его резиденцию. Жена президента Мартин Моиз также была ранена

7 июля 2021 года был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Он получил смертельное ранение ночью во время нападения неизвестных на его резиденцию. Жена президента Мартин Моиз также была ранена

Фото: Reuters

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28 июня 1914 года в Сараево был застрелен эрцгерцог и наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд. Убийца, сербский националист и сторонник независимости Боснии и Герцеговины Гаврило Принцип был приговорен к 20 годам каторги, умер в заключении от туберкулеза. Убийство эрцгерцога стало формальным поводом для начала Первой мировой войны

Фото: Wikipedia

8 ноября 1933 года во время торжественной церемонии в лицее «Неджат» был застрелен король Афганистана Мухаммед Надир-шах. Убийцей стал 19-летний учащийся Абдул Халид Хазар, не согласный с политикой короля, в том числе с гонениями на интеллектуальную элиту страны. Вскоре после убийства он был арестован и четвертован, а его родственники, включая отца и дядю, повешены

Фото: Wikipedia

Надир-шах не стал последним правителем Афганистана, умершим не по естественным причинам. 28 апреля 1978 года участниками переворота и членами Народно-демократической партии был застрелен президент и премьер-министр Афганистана Мухаммед Дауд

Фото: James A. Cudney / Wikipedia

Судьба его преемника, пришедшего к власти в ходе Саурской революции, Нур Мохаммада Тараки также не сложилась успешно: коммунистически настроенный премьер-министр был смещен со своего поста спустя год, а 9 октября 1979 года был задушен офицерами. 12 декабря того же года было принято решение о вводе советских войск в Афганистан

Фото: Фотохроника ТАСС / Соболев Валентин

Следующий глава Афганистана Хафизулла Амин скончался в результате штурма резиденции «Тадж-бек», организованного советскими военными. Он был застрелен (по другой версии — покончил с собой), место захоронения неизвестно

Фото: АДН - ТАСС

22 ноября 1963 года в Далласе был смертельно ранен выстрелом из винтовки президент США Джон Кеннеди. Несмотря на то, что убийцей был признан Ли Харви Освальд, споры об организаторах и обстоятельствах смерти Кеннеди не утихают до сих пор

Фото: Reuters

20 декабря 1973 года в Мадриде в результате взрыва скончался премьер-министр Испании Луис Карреро Бланко. Организаторами и исполнителями теракта стали члены баскской националистической организации ЭТА. В истории Испании это стало пятым убийством премьер-министра. Ранее главы правительства лишались жизни в результате покушений в 1870, 1897, 1912 и 1921 годах

Фото: ТАСС / Keystone Pictures USA / ZUMAPRESS

26 октября 1979 года президент Южной Кореи Пак Чон Хи был застрелен главой разведки Кимом Джэ Гю. Убийству предшествовали массовые демонстрации недовольных режимом. На суде Ким Джэ Гю заявил, что президент был «препятствием для демократии», а сам он действовал из «патриотических мотивов». Убийца был повешен

Фото: Reuters / The Saenuri Party

6 октября 1981 года на военном параде в Каире был убит президент Египта Анвар ас-Садат. Убийство осуществили члены исламистских группировок «Аль-Гамаа аль-исламийя» и «Египетский исламский джихад». Заговорщики были расстреляны в апреле 1982 года

Фото: Reuters

31 октября 1984 года в Нью-Дели собственными телохранителями-сикхами была застрелена премьер-министр Индии Индира Ганди. Заговор стал ответом на военную операцию «Голубая звезда», в ходе которой в июне 1984 года в Золотом храме были ликвидированы сикхские сепаратисты. Известие о ее кончине спровоцировало погромы в сикхских районах

Фото: AP / R. K. Sharma

Раджив Ганди, возглавивший правительство после смерти своей матери, был убит 21 мая 1991 года участницей террористической организации «Тигры освобождения Тамил-Илама»

Фото: AP

28 февраля 1986 года в Стокгольме был застрелен премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Мотивы и исполнители убийства не были раскрыты. Основным подозреваемым стал Кристер Петтерссон, осужденный к пожизненному заключению, однако позже он был оправдан

Фото: AP / Borje Thuresson

6 апреля 1994 года при подлете к аэропорту Кигали был сбит самолет, на борту которого находился президент Руанды Жювеналь Хабиаримана. Вместе с ними был убит также ряд высокопоставленных членов правительства. В тот же день начались массовые убийства представителей народности тутси, послужившие началу геноцида в Руанде

Фото: AP / Michael Lipchitz

Вместе с президентом Руанды на борту сбитого самолета погиб также глава Бурунди Сиприен Нтарьямира

Фото: Reuters

4 ноября 1995 года после выступления на митинге в поддержку урегулирования израильско-палестинского конфликта был застрелен премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. Убийца Игаль Амир мотивировал преступление тем, что «защищал народ Израиля от соглашений в Осло»

Фото: AP

1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах. Убийцей стал его старший сын и наследник престола Дипендра. За ужином, где присутствовала королевская семья, он в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих родных из пистолета-пулемета MP5, а сам чуть позже застрелился в саду

Фото: Reuters

12 марта 2003 года был убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. Следствие установило, что убийцей премьера был заместитель командира отряда спецназа МВД Сербии Звездан Йованович, который хотел прекратить «выдачу сербских патриотов Гаагскому трибуналу». Всего за организацию и исполнение убийства были осуждены семь человек

Фото: AP / Darko VOJINOVIC

20 октября 2011 года в Сирте при попытке покинуть осажденный город был взят в плен и в тот же день убит глава Ливии Муаммар Каддафи. Тело полковника и его ближайших сторонников было выставлено на всеобщее обозрение в холодильнике

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко  /  купить фото

20 апреля 2021 года президент Чада и бывший главнокомандующий Идрис Деби Итно скончался в бою с группировкой, вторгшейся в страну из Ливии. О смерти маршала, более 30 лет управлявшего страной, стало известно на следующий день после объявления о его очередной победе на президентских выборах

Фото: AP / Jerome Delay

7 июля 2021 года был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Он получил смертельное ранение ночью во время нападения неизвестных на его резиденцию. Жена президента Мартин Моиз также была ранена

Фото: Reuters

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