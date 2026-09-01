Докопались до земли

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Арго». Надзорное ведомство требовало взыскать с предприятия рекордную для региона сумму — 1,18 млрд рублей. Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Эти средства должны компенсировать вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды. Интересы государства на процессе представляла Прокуратура Ставропольского края.

Поводом для разбирательства стало несанкционированное размещение отходов животноводства на земельном участке площадью 81,5 гектара в Предгорном районе. Участок расположен в 1110 метрах к северо-востоку от пересечения дороги станица Боргустанская — Ессентуки с трассой на полигон ТБО. По данным истца, земли сельскохозяйственного назначения были превращены в нелегальную свалку. При этом кадастровая стоимость самого участка составляет всего 6,8 млн рублей, что подчеркивает масштаб нанесенного экологического ущерба по сравнению со стоимостью недвижимости.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арго» зарегистрировано в 1991 году в городе Ессентуки. Основной вид деятельности — захоронение твердых коммунальных отходов. Выручка предприятия за 2025 год составила 57,2 млн руб., убыток — 6,7 млн руб. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Учредитель общества — Сергей Богатиков (100% УК).

Суд оставил без удовлетворения два ходатайства ответчика: об истребовании дополнительных доказательств (от 12.08.2026) и об отложении судебного заседания (от 24.08.2026). В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу были привлечены экологическая ассоциация «Чистый регион» (г. Пятигорск) и филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Ставропольскому краю.

Решение суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. Согласно решению, с ООО «Арго» подлежит взысканию сумма вреда. Ответчик имеет право оспорить вердикт. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд — в течение месяца со дня изготовления акта в полном объеме; в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа — в двухмесячный срок при условии, что жалоба уже рассматривалась судом апелляционной инстанции или в восстановлении пропущенного срока было отказано.

Росприроднадзор исключил из государственного реестра два полигона твердых бытовых отходов в Ставропольском крае, которые эксплуатировало ООО «Арго». Об этом ведомство сообщило в феврале 2025 года.

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора несколько лет контролирует работу компании на полигонах ТБО в регионе. За это время надзорный орган неоднократно фиксировал нарушения в сфере обращения с отходами и применял меры административного воздействия.

В 2024 году во время проверок инспекторы установили факты умышленного искажения информации об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов. По результатам ведомство вынесло в отношении ООО «Арго» постановления об административном правонарушении по статье 8.5 КоАП РФ.

После вступления постановлений в законную силу Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приказом исключила из госреестра два объекта: полигон ТБО в Предгорном округе в хуторе Томатный и полигон ТБО в Минераловодском муниципальном округе на территории Первомайская.

Тат Гаспарян