В Татарстане с начала года по 31 августа специалисты проконтролировали поставки 403 тыс. тонн зерна и продукции его переработки из республики в другие регионы России. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из Татарстана с начала года отправили 403 тысячи тонн зерна

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Из Татарстана с начала года отправили 403 тысячи тонн зерна

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Большая часть поставок пришлась на пшеницу — 261 тыс. тонн. Ее доставили в Краснодарский край, Ульяновскую, Самарскую, Ростовскую и Вологодскую области, Марий Эл, Удмуртию и Чувашию.

Также из Татарстана отправили 56 тыс. тонн ячменя, 22 тыс. тонн льна, 21,5 тыс. тонн сои, 15,5 тыс. тонн гороха, 10 тыс. тонн кукурузы, 7 тыс. тонн жмыха подсолнечного и пшеничных отрубей, 7 тыс. тонн рапса и 2 тыс. тонн подсолнечника.

Анна Кайдалова